Пимафукорт® (Pimafucort®)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -16,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,62
Экономия при брони: -12,47 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -16,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
442,35
Экономия при брони: -54,74 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
438,41
Экономия при брони: -50,44 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -16,10 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
430,81
Экономия при брони: -43,61 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
415,60
Экономия при брони: -16,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
432,51
Экономия при брони: -44,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma
441,68
Экономия при брони: -54,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Пимафукорт® мазь туба 15 г №1
LEO Pharma