Фервекс (Fervex)
Фервекс инструкция по применению
Состав
Фенирамин - 0,025 г
Парацетамол - 0,5 г
Кислота аскорбиновая - 0,2 г
Фармакологические свойства
фармакологические эффекты, обусловленные компонентами, входящими в состав препарата Фервекс:
- фенирамина малеат — блокатор Н1-рецепторов, обеспечивает десенсибилизирующее действие, проявляющееся уменьшением выраженности воспалительной реакции слизистых оболочек верхних дыхательных путей (улучшается носовое дыхание, уменьшаются ринорея, чихание и слезотечение);
- парацетамол оказывает жаропонижающее и обезболивающее действие, облегчающие выраженность боли и лихорадки (головная боль, миалгия);
- аскорбиновая кислота компенсирует потребности организма в витамине С.
Парацетамол после приема внутрь быстро и почти полностью всасывается в пищеварительном тракте. Cmax парацетамола в плазме крови достигается через 30–60 мин после приема. Парацетамол быстро распределяется во всех тканях. Концентрации в крови, слюне и плазме крови подобны. Связывание с белками плазмы крови слабое. Парацетамол метаболизируется в печени с образованием соединений с глюкуроновой кислотой и сульфатами. Второстепенный метаболический путь, который катализируется цитохромом P 450, приводит к образованию промежуточного реагента (N-ацетилбензохинонимина), который при нормальных условиях применения быстро обезвреживается восстановленным глутатионом и выводится с мочой после конъюгации с цистеином и меркаптуровой кислотой. Однако при тяжелом отравлении количество этого токсичного метаболита повышается.
Выводится с мочой, в основном в виде метаболитов. 90% принятой дозы выделяется почками в течение 24 ч, преимущественно в форме конъюгатов с глюкуроновой кислотой (60–80%), сульфатных конъюгатов (20–30%).
В неизмененном виде выводится около 5% принятой дозы. Т½ составляет около 2 ч.
Фенирамина малеат хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Выделяется преимущественно почками. T½ — 60–90 мин.
Аскорбиновая кислота хорошо всасывается в пищеварительном тракте. Выводится преимущественно с мочой.
Показания Фервекс
Фервекс для взрослых: симптоматическое лечение простудных заболеваний, ринита, ринофарингита, гриппоподобных состояний, проявляющихся ринореей, слезотечением, чиханием, лихорадкой и/или головной болью.
Фервекс для детей: симптоматическое лечение простудных заболеваний, ринофарингита у детей (в возрасте от 6 лет) и состояний, проявляющихся ринореей, слезотечением, чиханием, лихорадкой и/или головной болью.
Применение Фервекс
Фервекс для взрослых. Внутрь взрослым и детям в возрасте старше 15 лет препарат назначать по 1 саше 2–3 раза в сутки. Содержание саше растворить в достаточном количестве холодной или теплой воды. Р-р принимать сразу после приготовления. Пациентам с симптомами простудного заболевания лучше принимать теплый р-р препарата вечером. Интервал между приемами должен быть не менее 4 ч. Максимальная продолжительность лечения составляет 5 дней.
Для пациентов с нарушениями функции почек (клиренс креатинина <10 мл/мин) интервал между приемами должен составлять не менее 8 ч.
Если симптомы заболевания не исчезают или ухудшаются, необходима консультация врача.
Фервекс для детей. Для перорального применения. Содержание саше растворяют в достаточном количестве холодной или теплой воды.
Эта форма выпуска предназначена для использования только у детей (в возрасте от 6 лет):
6–10 лет — по 1 саше 2 раза в сутки;
10–12 лет — по 1 саше 3 раза в сутки;
12–15 лет — по 1 саше 4 раза в сутки.
Интервал между приемами должен составлять не менее 4 ч. Максимальная продолжительность лечения — 3 дня.
Для пациентов с нарушениями функции почек (клиренс креатинина <10 мл/мин) интервал между приемами должен составлять не менее 8 ч.
Если симптомы заболевания не исчезают или ухудшаются, необходима консультация врача.
Противопоказания
Фервекс для взрослых. повышенная чувствительность к компонентам препарата или антигистаминным средствам, тяжелые нарушения функции печени и/или почек, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм, заболевания крови, выраженная анемия, лейкопения, тяжелая АГ, нестабильная стенокардия, тяжелые нарушения сердечной проводимости, острый период инфаркта миокарда, тяжелый атеросклероз, декомпенсированная сердечная недостаточность, гипертиреоз, острая задержка мочи при гипертрофии предстательной железы, обструкция шейки мочевого пузыря, пилородуоденальная обструкция, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, закрытоугольная глаукома, тромбоз, тромбофлебит, тяжелые формы сахарного диабета, эпилепсия, пожилой возраст; непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы или недостаточность сахарозы-изомальтозы, из-за содержания сахарозы.
Не применять вместе с ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения приема ингибиторов МАО. Фервекс для взрослых противопоказан пациентам, которые принимают трициклические антидепрессанты или блокаторы β-адренорецепторов при мочекаменной болезни — при условии, что аскорбиновая кислота попадает в организм в дозе 1 г/сут.
Фервекс для детей. Повышенная чувствительность к компонентам препарата или антигистаминным средствам, тяжелые нарушения функции печени и/или почек, фенилкетонурия, врожденная гипербилирубинемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм, заболевания крови, выраженная анемия, лейкопения, тяжелая АГ, нестабильная стенокардия тяжелые нарушения сердечной проводимости, острый период инфаркта миокарда, тяжелый атеросклероз, декомпенсированная сердечная недостаточность, гипертиреоз, острая задержка мочи при гипертрофии предстательной железы, обструкция шейки мочевого пузыря, пилородуоденальная обструкция, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, закрытоугольная глаукома, тромбоз, тромбофлебит, тяжелые формы сахарного диабета, эпилепсия. Не применять вместе с ингибиторами МАО и в течение 2 нед после прекращения приема ингибиторов МАО. Противопоказано пациентам, принимающим трициклические антидепрессанты или блокаторы β-адренорецепторов. Мочекаменная болезнь — при условии, что аскорбиновая кислота попадает в организм в дозе 1 г/сут.
Детский возраст до 6 лет; непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы или недостаточность сахарозы-изомальтозы, из-за содержания сахарозы.
Побочные эффекты
со стороны кроветворной и лимфатической системы: анемия, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боль в области сердца), гемолитическая анемия, тромбоз, гиперпротромбинемия, эритроцитопения, тромбоцитопения, агранулоцитоз, нейтрофильный лейкоцитоз, пурпура, лейкопения.
Со стороны иммунной системы: анафилаксия, анафилактический шок, кожные реакции гиперчувствительности, включая зуд, высыпания на коже и слизистых оболочках (обычно эритематозные, крапивница), ангионевротический отек, мультиформная эритема (синдром Стивенса — Джонсона), токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВП.
Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, тошнота, изжога, рвота, запор, боль в эпигастрии, диарея, нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи, гепатонекроз (дозозависимый эффект).
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия вплоть до гипогликемической комы.
Со стороны нервной системы: редко — головная боль, головокружение, нарушение сна, бессонница, сонливость, спутанность сознания, галлюцинации, нервозность, дрожь; в отдельных случаях — кома, судороги, дискинезия, изменения поведения, повышенная возбудимость; нарушение равновесия и памяти, рассеянность, особенно у пациентов пожилого возраста.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: в единичных случаях — тахикардия, дистрофия миокарда (дозозависимый эффект при длительном применении), ортостатическая гипотензия.
Со стороны обмена веществ: нарушение обмена цинка, меди.
Со стороны мочевыделительной системы: задержка мочи и затруднение мочеиспускания, асептическая пиурия, почечная колика.
Со стороны кожи: экзема.
Со стороны органа зрения: сухость глаз, мидриаз, нарушение аккомодации.
При длительном применении в высоких дозах: повреждение гломерулярного аппарата почек, кристаллурия, образование уратных, цистиновых и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях; повреждения инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия) и нарушение синтеза гликогена до развития сахарного диабета.
Особые указания
в случае высокой температуры тела или длительной лихорадки, сохраняющихся в течение 5 дней на фоне применения препарата, или при появлении признаков суперинфекции следует обратиться к врачу для определения целесообразности дальнейшего применения препарата.
С осторожностью принимать больным сахарным диабетом.
Алкоголь усиливает седативное действие фенирамина малеата, гепатотоксичность парацетамола.
Аскорбиновая кислота может изменять результаты лабораторных тестов (глюкозы, билирубина крови, активности трансаминаз).
Риск преимущественно психической зависимости появляется при превышении рекомендуемых доз и при длительном лечении.
Для предотвращения передозировки следует проверить и исключить все препараты, содержащие парацетамол.
Для взрослых с массой тела >50 кг общая доза парацетамола не должна превышать 4 г/сут.
Максимальные рекомендованные дозы препарата Фервекс для детей:
· дети с массой тела <37 кг: общая доза парацетамола не должна превышать 80 мг/кг массы тела в сутки;
· дети с массой тела 38–50 кг: общая доза парацетамола не должна превышать 3 г/сут;
· дети с массой тела >50 кг: общая доза парацетамола не должна превышать 4 г/сут.
Меры предосторожности. Употребление алкогольных напитков или применение седативных средств (особенно барбитуратов) повышают седативный эффект фенирамина малеата, следовательно, следует избегать употребления этих веществ во время лечения.
Каждое саше Фервекс для взрослых и Фервекс для взрослых с малиновым вкусом содержит 11,5 г сахарозы, что следует учитывать больным сахарным диабетом и пациентам, находящимся на диете со сниженным содержанием сахара.
Каждое саше Фервекс для детей содержит 2,4 г сахарозы, что следует учитывать больным сахарным диабетом и пациентам, находящимся на диете со сниженным содержанием сахара.
Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку влияние препарата на течение беременности или кормления грудью недостаточно изучено, не следует назначать его в данные периоды.
Дети. Фервекс для взрослых не применять у детей в возрасте до 15 лет.
Фервекс для детей применяют у детей в возрасте от 6 до 15 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может вызывать сонливость, поэтому во время его приема следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
нежелательные комбинации. Из-за наличия фенирамина этанол повышает седативный эффект блокаторов Н1-рецепторов, поэтому следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами. Во время лечения следует избегать употребления алкогольных напитков и применения лекарственных средств, содержащих этиловый спирт.
Комбинации, на которые следует обратить внимание. Из-за наличия фенирамина другие седативные средства могут вызвать угнетение ЦНС, это такие препараты, как производные морфина (анальгетики, средства, подавляющие кашель, и заместительная терапия), нейролептики, барбитураты, бензодиазепины, анксиолитики, небензодиазепины (например мепробамат), снотворные средства, седативные антидепрессанты (амитриптилин, доксепин, миансерин, миртазапин, тримипрамин), седативные блокаторы Н1-рецепторов, антигипертензивные средства центрального действия, баклофен и талидомид.
Из-за наличия фенирамина лекарственные средства, оказывающие атропиноподобное действие, такие как имипраминовые антидепрессанты, большинство атропиновых блокаторов Н1-рецепторов, антихолинергические, противопаркинсонические средства, атропиновые спазмолитики, дизопрамид, фенотиазиновые нейролептики и клозапин могут добавлять нежелательные атропиновые эффекты, например задержку мочи, запор и сухость во рту.
При одновременном приеме с пероральными антикоагулянтами существует риск их усиленного действия и повышенный риск кровотечения при приеме парацетамола в максимальных дозах (4 г/сут) в течение не менее 4 дней. Следует регулярно проводить контроль МНО. При необходимости дозу приема антикоагулянта можно корректировать при приеме парацетамола и после прекращения лечения парацетамолом.
Прием парацетамола может влиять на результаты определения глюкозы в крови методом глюкозооксидазы-пероксидазы с аномально высокими концентрациями.
Прием парацетамола может влиять на результаты определения мочевины в крови методом фосфорновольфрамовой кислоты.
Скорость всасывания парацетамола может повышаться из-за одновременного применения с метоклопрамидом и домперидоном и снижаться из-за применения с колестирамином. Барбитураты уменьшают выраженность жаропонижающего эффекта парацетамола.
Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое воздействие парацетамола на печень вследствие повышения степени превращения препарата в гепатотоксические метаболиты. При одновременном применении парацетамола с изониазидом повышается риск развития гепатотоксического синдрома. Парацетамол снижает эффективность диуретиков.
Не применять одновременно с алкоголем.
Аскорбиновая кислота повышает всасывание железа в кишечнике, уровень этинилэстрадиола, пенициллина, тетрациклина; снижает уровень антипсихотических препаратов, фенотиазиновых производных в крови. ГКС уменьшают запасы аскорбиновой кислоты. Одновременный прием аскорбиновой кислоты и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Его можно применять только через 2 ч после инъекции дефероксамина. Высокие дозы аскорбиновой кислоты снижают эффективность трициклических антидепрессантов. Абсорбция аскорбиновой кислоты снижается при одновременном применении пероральных контрацептивов, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья.
Передозировка
связаная с фенирамином. Передозировка фенирамина может вызвать судороги (особенно у детей), нарушение сознания, кому.
Связаная с парацетамолом. Существует риск развития интоксикации у лиц пожилого возраста и особенно у маленьких детей (случаи терапевтической передозировки и случайное отравление отмечают довольно часто).
Передозировка парацетамола может быть летальной.
Симптомы. Тошнота, рвота, анорексия, бледность, повышенное потоотделение, боль в животе, обычно появляются в течение первых 24 ч.
Передозировка более 10 г парацетамола за 1 прием у взрослых и 150 мг/кг массы тела за 1 прием у детей вызывает печеночный цитолиз, что может привести к полному и необратимому некрозу, гепатоцеллюлярной недостаточности, метаболическому ацидозу, энцефалопатии, что, в свою очередь, может обусловить кому и летальный исход.
В то же время отмечают повышенные уровни печеночных трансаминаз, ЛДГ и билирубина на фоне повышенного уровня протромбина, что может проявиться через 12–48 ч после применения.
Неотложные мероприятия:
- немедленная госпитализация;
- определение начального уровня парацетамола в плазме крови;
- немедленное выведение примененного лекарственного средства путем промывания желудка;
- обычное лечение передозировки включает применение антидота N-ацетилцистеина в/в или перорально. Антидот следует применить как можно раньше, желательно в течение 10 ч после передозировки;
- метионин как симптоматическая терапия.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.