в случае высокой температуры тела или длительной лихорадки, сохраняющихся в течение 5 дней на фоне применения препарата, или при появлении признаков суперинфекции следует обратиться к врачу для определения целесообразности дальнейшего применения препарата.

С осторожностью принимать больным сахарным диабетом.

Алкоголь усиливает седативное действие фенирамина малеата, гепатотоксичность парацетамола.

Аскорбиновая кислота может изменять результаты лабораторных тестов (глюкозы, билирубина крови, активности трансаминаз).

Риск преимущественно психической зависимости появляется при превышении рекомендуемых доз и при длительном лечении.

Для предотвращения передозировки следует проверить и исключить все препараты, содержащие парацетамол.

Для взрослых с массой тела >50 кг общая доза парацетамола не должна превышать 4 г/сут.

Максимальные рекомендованные дозы препарата Фервекс для детей:

· дети с массой тела <37 кг: общая доза парацетамола не должна превышать 80 мг/кг массы тела в сутки;

· дети с массой тела 38–50 кг: общая доза парацетамола не должна превышать 3 г/сут;

· дети с массой тела >50 кг: общая доза парацетамола не должна превышать 4 г/сут.

Меры предосторожности. Употребление алкогольных напитков или применение седативных средств (особенно барбитуратов) повышают седативный эффект фенирамина малеата, следовательно, следует избегать употребления этих веществ во время лечения.

Каждое саше Фервекс для взрослых и Фервекс для взрослых с малиновым вкусом содержит 11,5 г сахарозы, что следует учитывать больным сахарным диабетом и пациентам, находящимся на диете со сниженным содержанием сахара.

Каждое саше Фервекс для детей содержит 2,4 г сахарозы, что следует учитывать больным сахарным диабетом и пациентам, находящимся на диете со сниженным содержанием сахара.

Применение в период беременности и кормления грудью. Поскольку влияние препарата на течение беременности или кормления грудью недостаточно изучено, не следует назначать его в данные периоды.

Дети. Фервекс для взрослых не применять у детей в возрасте до 15 лет.

Фервекс для детей применяют у детей в возрасте от 6 до 15 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат может вызывать сонливость, поэтому во время его приема следует воздержаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.