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Фервекс (Fervex)

Фервекс (Fervex)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 117 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
323,38
Экономия при брони: -96,51 грн
226,87 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,74
Экономия при брони: -98,50 грн
233,24 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
337,62
Экономия при брони: -100,52 грн
237,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
218,72 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
224,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
229,68 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -117,80 грн
244,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -118,30 грн
244,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -122,40 грн
250,60 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -124,40 грн
254,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
337,16
Экономия при брони: -103,92 грн
233,24 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
343,13
Экономия при брони: -106,08 грн
237,05 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
293,40 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
41,24
Экономия при брони: -2,69 грн
38,56 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
213,12 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
220,24 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
225,92 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
229,52 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -117,80 грн
244,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -118,30 грн
244,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -122,40 грн
250,60 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -124,40 грн
254,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
294,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
298,00 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
306,50 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
311,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
190,69 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
309,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
198,63 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
322,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -117,80 грн
244,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -118,30 грн
244,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -122,40 грн
250,60 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -124,40 грн
254,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -117,80 грн
244,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -118,30 грн
244,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -122,40 грн
250,60 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -124,40 грн
254,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
326,43
Экономия при брони: -99,56 грн
226,87 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
334,88
Экономия при брони: -101,64 грн
233,24 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
340,81
Экономия при брони: -103,76 грн
237,05 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
333,62
Экономия при брони: -19,60 грн
314,02 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
280,20 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
286,50 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
294,20 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
295,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
212,00 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
221,04 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
225,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
329,12
Экономия при брони: -109,34 грн
219,78 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
337,63
Экономия при брони: -104,39 грн
233,24 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
343,61
Экономия при брони: -106,56 грн
237,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
297,50 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
306,50 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
308,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
317,01
Экономия при брони: -103,08 грн
213,94 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -118,30 грн
244,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -122,40 грн
250,60 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -124,40 грн
254,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
329,37
Экономия при брони: -95,14 грн
234,23 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
317,32
Экономия при брони: -79,74 грн
237,58 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
321,06
Экономия при брони: -44,99 грн
276,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
323,10
Экономия при брони: -96,37 грн
226,73 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,46
Экономия при брони: -98,47 грн
232,99 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
337,33
Экономия при брони: -99,75 грн
237,58 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
166,36
Экономия при брони: -8,15 грн
158,21 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -117,80 грн
244,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -118,30 грн
244,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -122,40 грн
250,60 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -124,40 грн
254,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
329,49
Экономия при брони: -101,60 грн
227,89 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
349,12
Экономия при брони: -116,11 грн
233,01 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
338,01
Экономия при брони: -104,91 грн
233,10 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
244,24
Экономия при брони: -16,48 грн
227,75 грн
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