Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 192 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
358,20
Экономия при брони: -112,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -116,80 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
368,70
Экономия при брони: -115,70 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
374,60
Экономия при брони: -117,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
326,09
Экономия при брони: -103,86 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
340,45
Экономия при брони: -111,94 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
334,53
Экономия при брони: -102,86 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
125,45
Экономия при брони: -7,25 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
320,00
Экономия при брони: -103,20 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
352,00
Экономия при брони: -125,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,00
Экономия при брони: -105,60 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
328,00
Экономия при брони: -31,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
324,39
Экономия при брони: -40,15 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
332,79
Экономия при брони: -30,66 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
338,68
Экономия при брони: -31,74 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
326,19
Экономия при брони: -103,28 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
327,45
Экономия при брони: -101,29 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
340,55
Экономия при брони: -112,44 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
325,41
Экономия при брони: -99,57 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
339,75
Экономия при брони: -110,13 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
333,83
Экономия при брони: -89,68 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
324,83
Экономия при брони: -98,99 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
339,13
Экономия при брони: -109,51 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
333,23
Экономия при брони: -88,94 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -116,60 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -116,80 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -120,00 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -121,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
322,45
Экономия при брони: -96,61 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
329,55
Экономия при брони: -99,93 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
330,79
Экономия при брони: -86,64 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,17
Экономия при брони: -98,14 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
324,08
Экономия при брони: -83,49 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
335,75
Экономия при брони: -87,23 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
313,25
Экономия при брони: -13,95 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
358,20
Экономия при брони: -112,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -116,80 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -120,00 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -121,90 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
325,51
Экономия при брони: -92,48 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
333,93
Экономия при брони: -93,34 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
339,84
Экономия при брони: -91,32 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
40,25
Экономия при брони: -11,12 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
330,32
Экономия при брони: -89,73 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,17
Экономия при брони: -87,65 грн