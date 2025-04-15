Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,00
Экономия при брони: -113,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
352,00
Экономия при брони: -123,20 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
12,86
Экономия при брони: -1,34 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
360,00
Экономия при брони: -133,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
376,00
Экономия при брони: -147,20 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
320,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
340,22
Экономия при брони: -115,65 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
335,23
Экономия при брони: -105,76 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
344,80
Экономия при брони: -113,84 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
322,24
Экономия при брони: -95,06 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
346,14
Экономия при брони: -113,11 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
351,99
Экономия при брони: -114,86 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,10 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -129,30 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,90 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -135,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
320,00
Экономия при брони: -93,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,00
Экономия при брони: -107,20 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
352,00
Экономия при брони: -120,00 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
328,00
Экономия при брони: -89,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
320,00
Экономия при брони: -97,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,00
Экономия при брони: -107,20 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
352,00
Экономия при брони: -120,00 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
328,00
Экономия при брони: -35,20 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,10 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -129,30 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,90 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -135,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
327,75
Экономия при брони: -12,26 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
333,56
Экономия при брони: -14,34 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
334,97
Экономия при брони: -11,20 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,10 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
358,80
Экономия при брони: -125,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,90 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
376,10
Экономия при брони: -132,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
324,92
Экономия при брони: -92,41 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
329,55
Экономия при брони: -87,61 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
333,33
Экономия при брони: -85,01 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
332,07
Экономия при брони: -18,05 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
320,01
Экономия при брони: -101,53 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
334,10
Экономия при брони: -106,23 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
328,29
Экономия при брони: -95,21 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
338,00
Экономия при брони: -112,78 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
338,00
Экономия при брони: -107,54 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
332,12
Экономия при брони: -32,61 грн