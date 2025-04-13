Киев (адрес не указан)
Доступно в 998 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -108,40 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -111,40 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -113,80 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -110,60 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -108,40 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -111,40 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -113,80 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
343,99
Экономия при брони: -52,29 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
344,56
Экономия при брони: -52,37 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
368,70
Экономия при брони: -75,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
346,90
Экономия при брони: -52,72 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,04
Экономия при брони: -51,07 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
368,70
Экономия при брони: -79,13 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,68
Экономия при брони: -39,98 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
332,97
Экономия при брони: -99,38 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
318,93
Экономия при брони: -76,30 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
327,18
Экономия при брони: -79,34 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,04
Экономия при брони: -51,07 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,68
Экономия при брони: -39,98 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -80,10 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
346,90
Экономия при брони: -49,33 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
299,95
Экономия при брони: -72,79 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,62
Экономия при брони: -103,26 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
342,58
Экономия при брони: -105,33 грн