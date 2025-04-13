Киев
Фервекс (Fervex)

Фервекс (Fervex)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 998 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
217,36 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
232,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
277,53 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
302,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
302,50 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
311,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
225,84 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
226,24 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
232,56 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
236,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
261,58 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
306,00 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
315,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
226,24 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
232,56 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
236,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -108,40 грн
254,50 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -111,40 грн
261,60 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -113,80 грн
265,10 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
286,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -110,60 грн
251,70 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -108,40 грн
254,50 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -111,40 грн
261,60 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -113,80 грн
265,10 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
343,99
Экономия при брони: -52,29 грн
291,70 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
344,56
Экономия при брони: -52,37 грн
292,19 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
368,70
Экономия при брони: -75,80 грн
292,90 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
346,90
Экономия при брони: -52,72 грн
294,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
298,00 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
302,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
306,00 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
315,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
229,44 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
238,96 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
292,48 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,04
Экономия при брони: -51,07 грн
284,97 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
368,70
Экономия при брони: -79,13 грн
289,57 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,68
Экономия при брони: -39,98 грн
291,70 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
297,57 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
280,20 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
286,50 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
294,20 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
295,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
332,97
Экономия при брони: -99,38 грн
233,59 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
318,93
Экономия при брони: -76,30 грн
242,63 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
327,18
Экономия при брони: -79,34 грн
247,84 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
219,36 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
220,48 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
224,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
228,24 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
228,16 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
238,56 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
242,96 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,04
Экономия при брони: -51,07 грн
284,97 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,68
Экономия при брони: -39,98 грн
291,70 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -80,10 грн
292,90 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
346,90
Экономия при брони: -49,33 грн
297,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
239,36 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
284,16 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
292,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
281,50 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
302,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
306,00 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
315,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
299,95
Экономия при брони: -72,79 грн
227,16 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,62
Экономия при брони: -103,26 грн
233,36 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
342,58
Экономия при брони: -105,33 грн
237,25 грн
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