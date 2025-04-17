Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -129,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -134,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
358,16
Экономия при брони: -10,74 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,88
Экономия при брони: -10,89 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,04
Экономия при брони: -11,19 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,96
Экономия при брони: -11,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -129,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -134,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -129,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -134,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
329,15
Экономия при брони: -101,26 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
337,67
Экономия при брони: -108,48 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
350,89
Экономия при брони: -113,54 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
335,12
Экономия при брони: -22,29 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -129,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -134,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
326,22
Экономия при брони: -99,50 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
334,66
Экономия при брони: -101,05 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
340,58
Экономия при брони: -103,66 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -129,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -134,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
320,57
Экономия при брони: -101,15 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
328,86
Экономия при брони: -99,67 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
334,68
Экономия при брони: -105,30 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -129,00 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -129,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -132,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -134,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
1 социальна аптека
Чернигов, ул. Княжая, 33
0.5 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
321,83
Экономия при брони: -97,97 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
330,16
Экономия при брони: -101,11 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
336,01
Экономия при брони: -106,85 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
313,49
Экономия при брони: -14,19 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
328,66
Экономия при брони: -109,24 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
343,13
Экономия при брони: -113,75 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
337,16
Экономия при брони: -104,05 грн