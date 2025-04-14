Киев
Фервекс (Fervex)

Фервекс (Fervex)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 450 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
219,28 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
250,72 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
278,00 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
282,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
218,88 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
250,40 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
282,56 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
232,08 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
298,00 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
305,50 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
306,00 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
315,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
316,58
Экономия при брони: -90,91 грн
225,67 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
319,05
Экономия при брони: -91,53 грн
227,52 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,86
Экономия при брони: -102,00 грн
229,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
216,24 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
228,88 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
231,04 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
277,04 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
215,28 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
218,48 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
219,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
222,64 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
218,56 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
219,44 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
220,72 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
222,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
328,75
Экономия при брони: -105,07 грн
223,68 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
343,23
Экономия при брони: -105,91 грн
237,32 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
337,25
Экономия при брони: -96,74 грн
240,51 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
318,95
Экономия при брони: -20,85 грн
298,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -102,90 грн
259,40 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
45,36
Экономия при брони: -12,86 грн
32,50 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
93,25
Экономия при брони: -26,45 грн
66,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -107,80 грн
271,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
218,48 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
250,96 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
272,40 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
277,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -102,90 грн
259,40 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -102,90 грн
260,00 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -105,80 грн
267,20 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
376,10
Экономия при брони: -105,00 грн
271,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
215,60 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
219,76 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
221,20 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
214,96 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
229,68 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
231,76 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
277,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
216,72 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
232,88 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
216,80 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
219,60 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
227,84 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
229,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -102,90 грн
259,40 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -102,90 грн
260,00 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -105,80 грн
267,20 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -107,80 грн
271,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
218,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
249,92 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
284,88 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
220,96 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
226,64 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
229,52 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
309,20 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
317,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
322,80 грн
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