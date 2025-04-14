Харьков (адрес не указан)
Доступно в 450 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
316,58
Экономия при брони: -90,91 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
319,05
Экономия при брони: -91,53 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
331,86
Экономия при брони: -102,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
328,75
Экономия при брони: -105,07 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
343,23
Экономия при брони: -105,91 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
337,25
Экономия при брони: -96,74 грн
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
318,95
Экономия при брони: -20,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -102,90 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
45,36
Экономия при брони: -12,86 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
93,25
Экономия при брони: -26,45 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -107,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -102,90 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -102,90 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -105,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
376,10
Экономия при брони: -105,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фервекс для взрослых без сахара порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,30
Экономия при брони: -102,90 грн
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
362,90
Экономия при брони: -102,90 грн
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
373,00
Экономия при брони: -105,80 грн
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
378,90
Экономия при брони: -107,80 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фервекс для взрослых порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для взрослых с малиновым вкусом порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG
Фервекс для детей порошок для орального раствора саше №8
Delta Medical Promotions AG