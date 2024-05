Беротек Н — эффективный бронходилататор для применения при острых приступах БА и при других состояниях с обратимым сужением воздухоносных путей, таких как обструктивный бронхит с эмфиземой легких или без нее. После перорального приема Беротек Н начинает действовать на протяжении нескольких минут при продолжительности действия до 8 ч.

После ингаляции фенотерола гидробромида при обструктивных заболеваниях легких бронходилатация наступает на протяжении нескольких минут. Действие бронходилататора длится 3–5 ч.

Фармакодинамика. В клинических исследованиях продолжительностью до 3 мес у взрослых с БА, ХОБЛ и детей с БА установлено, что тетрафторэтан- и фреонсодержащая формы аэрозольного ингалятора Беротек Н имеют одинаковую терапевтическую эффективность.

Фенотерола гидробромид — симпатомиметическое средство, в терапевтической дозе избирательно стимулирует β 2 -адренорецепторы; при применении в более высоких дозах стимулирует β 1 -адренорецепторы (например, когда его принимают при токолизе). Связывание препарата с β 2 -адренорецепторами приводит к активации аденилатциклазы путем стимуляции Gs-протеина. При повышении концентрации цАМФ происходит активация протеинкиназы А, обеспечивающей фосфорилирование белков-мишеней в гладкомышечных клетках. Это, в свою очередь, приводит к фосфорилированию киназы легких цепей миозина, угнетению фосфоинозитидного гидролиза и открытию больших кальцийзависимых калиевых каналов. Существуют данные, свидетельствующие о том, что большие калиевые каналы могут активироваться непосредственно Gs-протеином.

Фенотерол расслабляет гладкие мышцы бронхов и сосудов и предотвращает развитие бронхоспазма, обусловленного воздействием гистамина, метахолина, холодного воздуха и аллергенов (реакции гиперчувствительности немедленного типа). Сразу после применения фенотерол блокирует высвобождение медиаторов воспаления и бронхообструкции из тучных клеток. Кроме того, после применения фенотерола в более высоких дозах отмечают повышение мукоцилиарного клиренса.

При высокой концентрации препарата в плазме крови, что чаще всего достигается при пероральном или в/в введении, отмечено снижение сократительной активности миометрия. При применении препарата в высоких дозах выявлены такие метаболические эффекты, как липолиз, гликогенолиз, гипергликемия и гипокалиемия; последняя вызвана повышенным поглощением иона К+, прежде всего скелетными мышцами. β-адренергическое влияние препарата на сердечную деятельность — повышение ЧСС и силы сердечных сокращений обусловлено сосудистым действием фенотерола, стимуляцией β 2 -адренорецепторов, а при применении в дозах, превышающих терапевтические, — стимуляцией сердечных β 1 -адренорецепторов.

Как и для других β-адренергических агентов, сообщалось об удлинении Q–Тс. Для дозирующих ингаляторов с фенотеролом это были частные явления при дозах, превышающих рекомендованные. Однако системная экспозиция после приема с небулайзерами (UDV, р-ром для ингаляций) может быть выше, чем при рекомендованных дозах, применяемых вручную (МDI) без специальных устройств. Клиническая значимость этого не установлена. Наиболее часто выявляемым эффектом агонистов β-адренорецепторов является тремор. В отличие от действия на гладкие мышцы бронхов, системное действие β-агонистов на скелетные мышцы вызывает развитие толерантности.

В клинических исследованиях установлена высокая терапевтическая эффективность фенотерола при бронхоспастических состояниях. Фенотерол устраняет бронхоспазм, вызванный различными стимуляторами (например холодным воздухом), а также бронхоспастические реакции немедленного типа при контакте с аллергеном.

Фармакокинетика. Фармакокинетика фенотерола изучалась после в/в, ингаляционного и перорального введения. Терапевтический эффект Беротека Н достигается путем локального влияния на дыхательные пути. Таким образом, концентрация препарата в плазме крови необязательно коррелирует с бронходилататорным эффектом.

Хотя композиция с тетрафторэтаном (НFА) и состав с фреоном (СFС) приводят к разным системным экспозициям фенотерола, эти два сочетания можно считать терапевтически эквивалентными.

Всасывание. После ингаляции в зависимости от способа ингаляции и применяемой системы около 10–30% действующего вещества, которое высвобождается из аэрозольного препарата, достигает нижнего отдела респираторного тракта. Остальное оседает в верхней части респираторного тракта и ротовой полости и потом проглатывается. Абсолютная биодоступность фенотерола из дозированного аэрозоля Беротек Н после ингаляции составляет 18,7%.

Всасывание из легких проходит двуфазным путем. 30% дозы фенотерола гидробромида быстро абсорбируется с T ½ 11 мин, а 70% — медленно абсорбируется с T ½ 120 мин.

C max в плазме крови 45,3 пг/мл наблюдалась через 15 мин после приема однократной дозы 100 мкг фенотерола с помощью дозирующего ингалятора с фреоном у пациентов с БА. Однако исследования на здоровых добровольцах при более частом заборе образцов крови для фармакокинетических исследований позволяют предположить, что C max в плазме крови достигалась раньше: между 2 и 3,5 мин после приема дозы. C max в плазме крови после ингаляции однократной дозы 200 мкг фенотерола с помощью дозирующего ингалятора с тетрафторэтаном была ниже и отмечалась позже по сравнению с ингаляцией с помощью дозирующего ингалятора с фреоном (СFС-МDI: С max =165 пг/мл, Т max =3,5 мин; НFА-МDI: С max = 66,9 пг/мл, Т max = 15 мин). После перорального введения абсорбируется приблизительно 60% дозы фенотерола гидробромида. Количество всосавшегося препарата подвергается интенсивному одностадийному метаболизму, который приводит к тому, что биодоступность при применении внутрь снижается приблизительно до 1,5%. Таким образом, влияние порции активного ингредиента, которую проглотил пациент, на концентрацию в плазме крови после ингалирования незначительно. При систематическом введении фенотерола гидробромида, его элиминация происходит по трехкамерной модели с T ½ α=0,42 мин, Т ½β =14,3 мин, Т ½γ =3,2 ч. Метаболическая трансформация фенотерола гидробромида у человека происходит почти полностью путем сульфатации, в основном в интестинальной стенке.

В неметаболизированном состоянии фенотерола гидробромид может проходить через плаценту и проникать в грудное молоко. Относительно влияния фенотерола гидробромида на метаболическое состояние при сахарном диабете данных недостаточно.

Распределение. Фенотерол широко распределяется в организме. Объем распределения при достижении равновесного состояния после в/в введения составляет 1,9–2,7 л/кг массы тела. Распределение фенотерола в плазме крови после в/в введения адекватно описывается трехкамерной фармакокинетической моделью с T ½ : Т α =0,42 мин, Т β =14,3 мин и Т γ =3,2 ч. Связывание плазменного белка — от 40 до 55%.

Метаболизм. У людей фенотерол подвергается интенсивному метаболизму путем конъюгации до глюкуронидов и сульфатов. После перорального приема фенотерол метаболизируется преимущественно путем сульфонации. Такая метаболическая инактивация исходного соединения начинается уже в стенке кишечника.

Экскреция. После в/в введения основную часть (около 85%) среднего общего клиренса, равного 1,1–1,8 л/мин, обеспечивает биотрансформация, включая выделение с желчью. Почечный клиренс фенотерола (0,27 л/мин) соответствует приблизительно 15% среднего общего клиренса системно доступной дозы. Учитывая часть препарата, связанного с белками плазмы, величина почечного клиренса позволяет, кроме клубочковой фильтрации, предположить тубулярную секрецию фенотерола.

На протяжении 48 ч после перорального и в/в введения общая радиоактивность, выведенная с мочой, составляет соответственно около 39 и 65% дозы, а общая радиоактивность, выведенная с калом, равна 40,2 и 14,8% дозы соответственно. После перорального введения 0,38% дозы выводится с мочой как исходное соединение, тогда как после в/в введения неизмененным выводится 15% соединения. После ингаляции из дозирующего ингалятора 2% дозы выводится через почки в неизмененном виде.