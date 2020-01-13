Беротек® H (Berotec® N) (139479) - инструкция по применению ATC-классификация
Беротек H инструкция по применению
Фармакологические свойства
Беротек Н — эффективный бронходилататор для применения при острых приступах БА и при других состояниях с обратимым сужением воздухоносных путей, таких как обструктивный бронхит с эмфиземой легких или без нее. После перорального приема Беротек Н начинает действовать на протяжении нескольких минут при продолжительности действия до 8 ч.
После ингаляции фенотерола гидробромида при обструктивных заболеваниях легких бронходилатация наступает на протяжении нескольких минут. Действие бронходилататора длится 3–5 ч.
Фармакодинамика. В клинических исследованиях продолжительностью до 3 мес у взрослых с БА, ХОБЛ и детей с БА установлено, что тетрафторэтан- и фреонсодержащая формы аэрозольного ингалятора Беротек Н имеют одинаковую терапевтическую эффективность.
Фенотерола гидробромид — симпатомиметическое средство, в терапевтической дозе избирательно стимулирует β2-адренорецепторы; при применении в более высоких дозах стимулирует β1-адренорецепторы (например, когда его принимают при токолизе). Связывание препарата с β2-адренорецепторами приводит к активации аденилатциклазы путем стимуляции Gs-протеина. При повышении концентрации цАМФ происходит активация протеинкиназы А, обеспечивающей фосфорилирование белков-мишеней в гладкомышечных клетках. Это, в свою очередь, приводит к фосфорилированию киназы легких цепей миозина, угнетению фосфоинозитидного гидролиза и открытию больших кальцийзависимых калиевых каналов. Существуют данные, свидетельствующие о том, что большие калиевые каналы могут активироваться непосредственно Gs-протеином.
Фенотерол расслабляет гладкие мышцы бронхов и сосудов и предотвращает развитие бронхоспазма, обусловленного воздействием гистамина, метахолина, холодного воздуха и аллергенов (реакции гиперчувствительности немедленного типа). Сразу после применения фенотерол блокирует высвобождение медиаторов воспаления и бронхообструкции из тучных клеток. Кроме того, после применения фенотерола в более высоких дозах отмечают повышение мукоцилиарного клиренса.
При высокой концентрации препарата в плазме крови, что чаще всего достигается при пероральном или в/в введении, отмечено снижение сократительной активности миометрия. При применении препарата в высоких дозах выявлены такие метаболические эффекты, как липолиз, гликогенолиз, гипергликемия и гипокалиемия; последняя вызвана повышенным поглощением иона К+, прежде всего скелетными мышцами. β-адренергическое влияние препарата на сердечную деятельность — повышение ЧСС и силы сердечных сокращений обусловлено сосудистым действием фенотерола, стимуляцией β2-адренорецепторов, а при применении в дозах, превышающих терапевтические, — стимуляцией сердечных β1-адренорецепторов.
Как и для других β-адренергических агентов, сообщалось об удлинении Q–Тс. Для дозирующих ингаляторов с фенотеролом это были частные явления при дозах, превышающих рекомендованные. Однако системная экспозиция после приема с небулайзерами (UDV, р-ром для ингаляций) может быть выше, чем при рекомендованных дозах, применяемых вручную (МDI) без специальных устройств. Клиническая значимость этого не установлена. Наиболее часто выявляемым эффектом агонистов β-адренорецепторов является тремор. В отличие от действия на гладкие мышцы бронхов, системное действие β-агонистов на скелетные мышцы вызывает развитие толерантности.
В клинических исследованиях установлена высокая терапевтическая эффективность фенотерола при бронхоспастических состояниях. Фенотерол устраняет бронхоспазм, вызванный различными стимуляторами (например холодным воздухом), а также бронхоспастические реакции немедленного типа при контакте с аллергеном.
Фармакокинетика. Фармакокинетика фенотерола изучалась после в/в, ингаляционного и перорального введения. Терапевтический эффект Беротека Н достигается путем локального влияния на дыхательные пути. Таким образом, концентрация препарата в плазме крови необязательно коррелирует с бронходилататорным эффектом.
Хотя композиция с тетрафторэтаном (НFА) и состав с фреоном (СFС) приводят к разным системным экспозициям фенотерола, эти два сочетания можно считать терапевтически эквивалентными.
Всасывание. После ингаляции в зависимости от способа ингаляции и применяемой системы около 10–30% действующего вещества, которое высвобождается из аэрозольного препарата, достигает нижнего отдела респираторного тракта. Остальное оседает в верхней части респираторного тракта и ротовой полости и потом проглатывается. Абсолютная биодоступность фенотерола из дозированного аэрозоля Беротек Н после ингаляции составляет 18,7%.
Всасывание из легких проходит двуфазным путем. 30% дозы фенотерола гидробромида быстро абсорбируется с T½ 11 мин, а 70% — медленно абсорбируется с T½ 120 мин.
Cmax в плазме крови 45,3 пг/мл наблюдалась через 15 мин после приема однократной дозы 100 мкг фенотерола с помощью дозирующего ингалятора с фреоном у пациентов с БА. Однако исследования на здоровых добровольцах при более частом заборе образцов крови для фармакокинетических исследований позволяют предположить, что Cmax в плазме крови достигалась раньше: между 2 и 3,5 мин после приема дозы. Cmax в плазме крови после ингаляции однократной дозы 200 мкг фенотерола с помощью дозирующего ингалятора с тетрафторэтаном была ниже и отмечалась позже по сравнению с ингаляцией с помощью дозирующего ингалятора с фреоном (СFС-МDI: Сmax=165 пг/мл, Тmax=3,5 мин; НFА-МDI: Сmax= 66,9 пг/мл, Тmax= 15 мин). После перорального введения абсорбируется приблизительно 60% дозы фенотерола гидробромида. Количество всосавшегося препарата подвергается интенсивному одностадийному метаболизму, который приводит к тому, что биодоступность при применении внутрь снижается приблизительно до 1,5%. Таким образом, влияние порции активного ингредиента, которую проглотил пациент, на концентрацию в плазме крови после ингалирования незначительно. При систематическом введении фенотерола гидробромида, его элиминация происходит по трехкамерной модели с T½α=0,42 мин, Т½β=14,3 мин, Т½γ=3,2 ч. Метаболическая трансформация фенотерола гидробромида у человека происходит почти полностью путем сульфатации, в основном в интестинальной стенке.
В неметаболизированном состоянии фенотерола гидробромид может проходить через плаценту и проникать в грудное молоко. Относительно влияния фенотерола гидробромида на метаболическое состояние при сахарном диабете данных недостаточно.
Распределение. Фенотерол широко распределяется в организме. Объем распределения при достижении равновесного состояния после в/в введения составляет 1,9–2,7 л/кг массы тела. Распределение фенотерола в плазме крови после в/в введения адекватно описывается трехкамерной фармакокинетической моделью с T½: Тα=0,42 мин, Тβ=14,3 мин и Тγ=3,2 ч. Связывание плазменного белка — от 40 до 55%.
Метаболизм. У людей фенотерол подвергается интенсивному метаболизму путем конъюгации до глюкуронидов и сульфатов. После перорального приема фенотерол метаболизируется преимущественно путем сульфонации. Такая метаболическая инактивация исходного соединения начинается уже в стенке кишечника.
Экскреция. После в/в введения основную часть (около 85%) среднего общего клиренса, равного 1,1–1,8 л/мин, обеспечивает биотрансформация, включая выделение с желчью. Почечный клиренс фенотерола (0,27 л/мин) соответствует приблизительно 15% среднего общего клиренса системно доступной дозы. Учитывая часть препарата, связанного с белками плазмы, величина почечного клиренса позволяет, кроме клубочковой фильтрации, предположить тубулярную секрецию фенотерола.
На протяжении 48 ч после перорального и в/в введения общая радиоактивность, выведенная с мочой, составляет соответственно около 39 и 65% дозы, а общая радиоактивность, выведенная с калом, равна 40,2 и 14,8% дозы соответственно. После перорального введения 0,38% дозы выводится с мочой как исходное соединение, тогда как после в/в введения неизмененным выводится 15% соединения. После ингаляции из дозирующего ингалятора 2% дозы выводится через почки в неизмененном виде.
Показания Беротек H
симптоматическое лечение острых астматических приступов и других состояний с обратимым сужением воздухоносных путей, например хронического обструктивного бронхита. Для пациентов с приступами БА и чувствительной к стероидам ХОБЛ необходимо рассмотреть сопутствующую противовоспалительную терапию; профилактика БА, индуцированной физической нагрузкой.
Применение Беротек H
Лечение приступов БА и других состояний с обратимой бронхообструкцией
В большинстве случаев для купирования приступа БА достаточно ингаляции 1 дозы; если через 5 мин эффект недостаточен, ингаляцию можно повторить, но не более 8 ингаляций в сутки.
Если приступ не устраняется двумя дозами и возникает потребность в дальнейшей ингаляции, больной должен немедленно обратиться за медицинской помощью.
Профилактика БА, индуцированной физической нагрузкой: 1–2 дозы на ингаляцию перед физической нагрузкой, но не более 8 доз в сутки.
Для лечения детей дозированный аэрозоль Беротек Н следует применять только по назначению врача и под контролем взрослых.
Применение
Для успешной терапии необходимо правильно использовать дозированный аэрозоль. Перед первым использованием баллончика следует дважды нажать на клапан. Перед каждой ингаляцией необходимо соблюдать следующие правила:
1. Снять защитный колпачок.
2. Сделать полный выдох.
3. Держа дозированный аэрозоль дозатором вниз, охватить губами мундштук. Стрелка и основа контейнера должны быть повернуты кверху.
4. Вдохнуть по возможности глубже, одновременно крепко нажав на основу контейнера, это приведет к выпуску отмеренной дозы. На несколько секунд задержать дыхание, потом вынуть мундштук и выдохнуть.
Если нужна еще одна ингаляция, повторить вышеописанные действия (п. 2–4).
После применения возвратить защитный колпачок на место.
Если дозированным аэрозолем не пользовались на протяжении 3 дней, необходимо 1 раз нажать клапан.
Контейнер непрозрачный. Поэтому нельзя увидеть, когда он опустеет. Аэрозольный баллончик должен обеспечить 200 доз. Когда все эти дозы будут использованы, может казаться, что в баллончике еще осталось немного жидкости. Однако его необходимо заменить, поскольку в таком случае нельзя получить точное количество препарата.
Количество лекарства в аэрозольном баллончике можно проверить следующим образом: отсоединить от баллончика пластмассовый мундштук и поместить баллончик в емкость с водой. Содержимое аэрозольного баллончика можно оценить, наблюдая его положение в воде: при содержании жидкости в баллончике более 3/4 объема, он будет тонуть и находиться у дна; пустой баллончик будет плавать на поверхности воды; если жидкость занимает ½ объема, баллончик будет плавать на повверхности вертикально, дном кверху; соответственно при содержании жидкости около 1/4 объема — под углом к поверхности воды.
Чистить ингалятор не менее 1 раза в неделю. Важно сохранять мундштук ингалятора чистым, чтобы гарантировать, что препарат не загустел и не мешает поступлению аэрозоля.
Для очистки сначала снять пылезащитный колпачок и отделить от ингалятора контейнер. Промыть ингалятор водой до тех пор, пока не смоется загустевший препарат и/или грязь.
После очистки стряхнуть ингалятор и оставить его высыхать на воздухе (не сушить с помощью какой-либо нагревательной системы). Когда мундштук высохнет, присоедините контейнер и пылезащитный колпачок.
Предупреждение: пластиковый наконечник специально предназначен для дозированного аэрозоля Беротек Н 100 мкг и служит для точного дозирования. Наконечник нельзя использовать с другими дозированными аэрозолями и нельзя использовать Беротек Н с другим наконечником.
Контейнер находится под давлением, его нельзя открывать с применением силы или нагревать до температуры выше 50 °С.
Противопоказания
гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия, тахиаритмия. Гиперчувствительность к фенотерола гидробромиду или неактивным ингредиентам дозированного аэрозоля.
Период кормления грудью.
Побочные эффекты
как и при применении других агонистов β-адренорецепторов, Беротек Н может вызвать следующие побочные эффекты, включая серьезную гипокалиемию. Как и при любой другой ингаляционной терапии, при применении Беротек Н могут проявляться симптомы местного раздражения.
Нарушения со стороны иммунной системы: гиперчувствительность.
Со стороны метаболизма и пищеварения: гипокалиемия.
Расстройства психики: повышенная возбудимость, нервозность.
Со стороны ЦНС: тремор, головная боль, головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ишемия миокарда, аритмия, тахикардия, ощущение сердцебиения.
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения (только для ингаляционных лекарственных форм): парадоксальный бронхоспазм, кашель, раздражение горла.
Со стороны ЖКТ: тошнота, рвота.
Со стороны кожи и подкожных тканей: гипергидроз, кожные реакции: сыпь, зуд, крапивница.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: мышечный спазм, миалгия, мышечная слабость.
Исследования: повышение систолического АД или снижение диастолического АД.
Особые указания
следует предусмотреть необходимость одновременного проведения противовоспалительной терапии у больных БА и пациентов со стероидзависимой ХОБЛ.
При применении нового дозированного аэрозоля Беротек Н в первый раз некоторые пациенты могут отмечать, что его вкус слегка отличается от прежнего аэрозоля, содержащего фреон. Пациентов следует информировать об этом при назначении нового дозированного аэрозоля Беротек Н, а также о том, что обе лекарственные формы аэрозоля взаимозаменяемы и идентичны по своим свойствам, а разница вкуса не влияет на эффективность и безопасность препарата.
Одновременное применение с другими симпатомиметическими бронходилататорами должно проводиться только под медицинским наблюдением. Антихолинергические бронходилататоры можно применять для ингаляции одновременно с Беротеком Н.
В таких ситуациях, особенно при применении доз, превышающих рекомендуемые, Беротек Н следует применять только после тщательной оценки соотношения риск/польза:
- недостаточно контролируемый сахарный диабет;
- недавно перенесенный инфаркт миокарда, выраженные органические поражения сердца или сосудов;
- гипертиреоидизм, феохромоцитома.
В случае внезапного развития и быстрого прогрессирования одышки больной должен немедленно обратиться к врачу.
При длительном использовании препарата:
- симптоматическое лечение более предпочтительно, чем регулярное применение;
- необходимо оценить целесообразность дополнительной или усиления противовоспалительной терапии (например ингаляционными ГКС) для контроля воспалительного процесса дыхательных путей и во избежание осложнения контроля над заболеванием.
При усиливающейся бронхиальной обструкции превышение рекомендуемой дозы препаратов, содержащих β2-агонисты, таких как Беротек Н, является не только нецелесообразным, но и опасным. Применение в повышенных дозах β2-агонистов, таких как Беротек Н, в течение длительного времени может привести к ухудшению контроля симптомов бронхообструкции. В этой ситуации для предупреждения потенциально угрожающего жизни состояния необходимо пересмотреть схему лечения и особенно адекватность противовоспалительной терапии.
При терапии агонистами β2-адренорецепторов может возникать выраженная гипокалиемия. Особое внимание необходимо при тяжелой форме БА, поскольку в этом случае гипокалиемия может потенцироваться одновременным применением производных ксантина, ГКС, диуретиков. Кроме того, гипоксия как симптом БА может усиливать негативное влияние гипокалиемии на сердечный ритм.
У пациентов, принимающих дигоксин, гипокалиемия может привести к повышенной склонности к аритмии. В подобных ситуациях рекомендуется проводить мониторинг уровня калия в сыворотке крови.
При применении симпатомиметических препаратов, включая Беротек Н, возможны сердечно-сосудистые эффекты. Существуют определенные доказательства ишемии миокарда, связанной с применением агонистов β-адренорецепторов, полученные из постмаркетинговых данных и единичных случаев, опубликованных в литературе.
Пациентов с основными тяжелыми заболеваниями сердца (например ИБС, аритмией или декомпенсированной сердечной недостаточностью), принимающих Беротек Н, следует предупредить о необходимости обращаться к врачу при появлении боли в груди или других симптомов ухудшения сердечного заболевания.
Необходимо уделять внимание оценке таких симптомов, как диспноэ и боль в груди, поскольку они могут быть как респираторного, так и сердечного происхождения.
Период беременности и кормления грудью. Отрицательного эффекта при применении препарата в период беременности не выявлено. Однако следует соблюдать обычные предостережения при применении лекарственного средства в период беременности.
Необходимо принимать во внимание ингибирующее влияние фенотерола на сократительную функцию матки. Выявлено, что фенотерол проникает в грудное молоко. Безопасность применения препарата в период кормления грудью не установлена.
Дети. Применяют детям в возрасте от 6 лет по назначению врача и под контролем взрослых.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Данные о влиянии отсутствуют, но следует учитывать возможность возникновения побочных реакций при применении препарата.
Взаимодействия
агонисты β-адренорецепторов, антихолинергические вещества и производные ксантина (такие как теофиллин) могут усиливать действие фенотерола. Одновременное введение других β-миметиков, систематическое применение антихолинергических средств и производных ксантина (например теофиллина) может усилить побочное действие.
При одновременном применении блокаторов β-адренорецепторов потенциально возможно серьезное снижение бронходилатации.
Агонисты β-адренорецепторов следует с осторожностью назначать пациентам, принимающим ингибиторы МАО или трициклические антидепрессанты, поскольку действие β-адренергических средств может усиливаться.
Ингаляции галогенизированных гидрокарбоновых анестетиков (галотан, трихлорэтилен, энфлуран) могут усиливать выраженность действия β-адренергических средств на сердечно-сосудистую систему.
Передозировка
симптомы. Вероятными симптомами передозировки является чрезмерная β-адренергическая стимуляция, включая тахикардию, ощущение сердцебиения, тремор, АГ, артериальную гипотензию, повышение пульсовых колебаний АД, стенокардию, аритмию, приливы крови.
Лечение: седативные средства, транквилизаторы; в тяжелых случаях — интенсивная терапия. В качестве специфических антидотов применяют блокаторы β-адренорецепторов, желательно β1-селективные. Следует учитывать возможность усиления бронхоспазма, поэтому пациентам с БА необходимо тщательно подбирать дозу.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С. Защищать от воздействия прямых солнечных лучей, тепла и низких температур. Содержимое баллончика находится под давлением. Баллончик не вскрывать.