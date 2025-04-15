Львов (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
507,99
Экономия при брони: -29,39 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
480,40
Экономия при брони: -5,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
475,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
476,00
Экономия при брони: -1,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
509,80
Экономия при брони: -35,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
502,42
Экономия при брони: -60,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
529,50
Экономия при брони: -54,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim