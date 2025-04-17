Киев
Беротек® H (Berotec® N)

Беротек® H (Berotec® N)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
424,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
493,39
Экономия при брони: -14,80 грн
478,59 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
526,00
Экономия при брони: -31,20 грн
494,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
494,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
478,24 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
575,39
Экономия при брони: -30,72 грн
544,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
459,51 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
494,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
529,43
Экономия при брони: -55,59 грн
473,84 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
494,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
455,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
532,73
Экономия при брони: -16,82 грн
515,91 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
529,50
Экономия при брони: -34,70 грн
494,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
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