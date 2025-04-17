Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
493,39
Экономия при брони: -14,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
526,00
Экономия при брони: -31,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
575,39
Экономия при брони: -30,72 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
529,43
Экономия при брони: -55,59 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
532,73
Экономия при брони: -16,82 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
529,50
Экономия при брони: -34,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн