Харьков (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
498,62
Экономия при брони: -36,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
552,69
Экономия при брони: -68,53 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
503,48
Экономия при брони: -51,75 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
543,03
Экономия при брони: -62,96 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
549,68
Экономия при брони: -69,61 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 44 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
548,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 38
1.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim