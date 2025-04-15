Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
511,48
Экономия при брони: -31,74 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
517,82
Экономия при брони: -23,53 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
481,46
Экономия при брони: -16,46 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
502,49
Экономия при брони: -37,49 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
498,00
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
507,98
Экономия при брони: -18,85 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
486,70
Экономия при брони: -0,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
504,65
Экономия при брони: -25,04 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
504,57
Экономия при брони: -54,21 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,17
Экономия при брони: -69,75 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
504,96
Экономия при брони: -51,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
520,69
Экономия при брони: -57,22 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
545,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Беротек® H аэрозоль дозированный 100 мкг/доза баллончик 10 мл №1
Boehringer Ingelheim
507,78
Экономия при брони: -42,78 грн