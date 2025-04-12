у больных с бронхиальной астмой или при наличии указаний на эту патологию в анамнезе, получающих Тенорик, возможно возникновение реакций гиперчувствительности. Были сообщения об обострении системной красной волчанки. Гипотензивный эффект диуретиков может быть повышен у пациентов с постсимпатэктомией.

Сердечная недостаточность. Для поддержания циркуляторной функции при ХСН необходима стимуляция симпатической системы. Блокада β-рецепторов представляет потенциальную опасность дальнейшего угнетения сократимости миокарда и ведет к более тяжелой сердечной недостаточности. У больных с ХСН, которая контролируется препаратами наперстянки и/или диуретиками, Тенорик необходимо применять с осторожностью. Препараты наперстянки и атенолол замедляют AV-проводимость.

У больных без сердечной недостаточности в анамнезе продолжительное угнетение миокарда блокаторами β-адренорецепторов на протяжении длительного времени в некоторых случаях может привести к развитию сердечной недостаточности. При первых признаках появления сердечной недостаточности необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. При прогрессировании сердечной недостаточности, несмотря на соответствующую терапию, препарат Тенорик следует отменить.

Почечная или печеночная недостаточность: поскольку атенолол выделяется почками, при тяжелом нарушении функции почек дозу препарата следует снизить. При нарушении функции печени и/или почек необходимо контролировать динамику их функционального состояния. У больных с почечной недостаточностью препарат может спровоцировать азотемию. Учитывая, что кумулятивный эффект может развиваться при почечной недостаточности, при ухудшении почечной функции терапию препаратом Тенорик следует прекратить.

У больных со сниженой функцией печени или прогрессирующим заболеванием печени незначительные изменения водно-электролитного баланса могут привести к печеночной коме. Поэтому Тенорик таким пациентам назначают с осторожностью.

ИБС. Во время резкого прекращения терапии некоторыми блокаторами β-адренорецепторов у больных ИБС может возникнуть стенокардия, а в некоторых случаях — инфаркт миокарда. Поэтому, таким пациентам прерывать терапию этим препаратом нужно с осторожностью и только под наблюдением врача. Даже при отсутствии стенокардии при планировании отмены Тенорика пациент должен находиться под наблюдением врача и ограничить до минимума физическую нагрузку. Лечение препаратом Тенорик следует возобновить при возникновении абстинентного синдрома.

Поскольку ИБС может быть недиагностирована, целесообразно резко не прекращать терапию препаратом Тенорик даже у больных, которые получали препарат по поводу АГ.

Сочетанное применение блокаторов кальциевых каналов. В случае применения блокаторов β-адренорецепторов в сочетании с верапамилом или дилтиаземом могут отмечать брадикардию, повышение диастолического давления, предсердно-желудочковую блокаду, редко — левожелудочковую смерть. Пациенты с существующими ранее нарушениями внутрипредсердной проводимости или левожелудочковой дисфункции особенно чувствительны к действию препарата.

Бронхообструктивный синдром. Пациентам с бронхообструктивным синдромом не следует применять блокаторы β-адренорецепторов.

Поскольку Тенорик является относительным селективным блокатором β 1 -адренорецепторов, его можно применять с осторожностью у больных с бронхообструктивным синдромом в случае отсутствия эффекта от проводимой ранее терапии или при непереносимости других антигипертензивных препаратов. Поскольку селективные блокаторы β-адренорецепторов не являются абсолютными, Тенорик следует применять в максимально низкой дозе, при этом должны быть в наличии β 2 -адреностимуляторы. В случае необходимости повышения дозы, суточную дозу следует разделить на несколько приемов с целью достижения нижней границы пикового уровня концентрации препарата в крови.

Анестезия и обширное хирургическое вмешательство. Равно как и при применении других блокаторов β-адренорецепторов, перед хирургической операцией может возникнуть необходимость в прекращении приема препарата. В таких случаях между приемом последней дозы препарата и анестезией должно пройти 48 ч. Если лечение препаратом необходимо продолжать, следует с осторожностью применять анестезирующие средства. Если возникает вагусная стимуляция, ее можно устранить с помощью атропина (1–2 мг в/в).

Блокаторы β-адренорецепторов — конкурентоспособные ингибиторы агонистов β-адренорецепторов, их эффекты на сердце могут полностью измениться при назначении таких средств, как добутамин или изопротеренол (изадрин).

С осторожность следует назначать обезболивающие средства совместно с Тенориком.

Анестезиолог должен с осторожностью подбирать обезболивающее средство, с небольшой отрицательной инотропной активностью, насколько это возможно. Применение блокаторов β-адренорецепторов с препаратами-анестетиками может снизить тахикардию и повысить риск артериальной гипотензии. Обезболивающие средства, угнетающие миокард, назначать не рекомендуется.

Метаболизм и эндокринные нарушения. Тенорик следует с осторожностью назначать больным сахарным диабетом. Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать тахикардию или другие проявления гипогликемии, такие как головокружение и повышенное потоотделение, которые могут быть незначительно выражены.

В рекомендованных дозах атенолол не потенцирует инсулинзависимую гипогликемию и, в отличие от неселективных блокаторов β-адренорецепторов, не задерживает восстановление глюкозы крови до нормального уровня.

Потребность в инсулине для больных сахарным диабетом может быть повышена, уменьшена или не изменена. Латентный сахарный диабет может проявиться во время лечения хлорталидоном.

Блокаторы β-адренорецепторов могут маскировать некоторые клинические симптомы (например тахикардию) гипертиреоза. Резкое прекращение терапии блокаторами β-адренорецепторов может спровоцировать обострение заболевания щитовидной железы; поэтому пациентам, у которых имеется подозрение на развитие тиреотоксикоза, нужно решить вопрос о прекращении лечения Тенориком или провести тщательный мониторинг функции щитовидной железы.

Поскольку препарат уменьшает выведение кальция, применение препарата Тенорик следует прекратить перед проведением исследований функции паращитовидных желез. Патологические изменения в паращитовидной железе, с гиперкальциемией и гипофосфатемией, отмечали у пациентов при продолжительной терапии тиазидами; однако общие осложнения гиперпаратиреоза, такие как нефролитиаз, атрофия костной ткани, пептическая язва желудка, не отмечали.

У некоторых пациентов, получающих терапию тиазидами, могут выявлять гиперурикемию или острую подагру.

Феохромоцитома при отсутствии терапии: Тенорик нельзя назначать пациентам с феохромоцитомой при отсутствии лечения.

Общие нарушения: Тенорик может ухудшать периферическую артериальную циркуляцию крови.

Водно-электролитный баланс. Периодическое определение в сыворотке крови электролитов с целью установления вероятного электролитного дисбаланса следует проводить с соответствующими интервалами.

Необходимо контролировать пациентов для выявления клинических признаков водно-электролитного дисбаланса, например, гипонатриемии, гипохлоремического алкалоза и гипокалиемии.

Определение уровня электролитов в сыворотке крови и моче особенно важно для пациентов при неукротимой рвоте или при введении р-ров парентерально.

Предупреждающие признаки или симптомы водно-электролитного дисбаланса включают сухость во рту, жажду, слабость, летаргию, сонливость, нервозность, боль в мышцах или судороги, мышечную слабость, артериальную гипотензию, олигурию, тахикардию, нарушения со стороны ЖКТ (тошнота и рвота).

Целесообразно определять уровень калия, особенно у пациентов пожилого возраста, в случае приема препаратов наперстянки для лечения сердечной недостаточности, у пациентов с несбалансированной диетой или у пациентов с жалобами на расстройства со стороны ЖКТ.

Гипокалиемия может развиться при проведении форсированного диуреза, наличии тяжелого цирроза или совместного применения ГКС или АКТГ.

Прием электролитов внутрь может также способствовать развитию гипокалиемии. Гипокалиемия может повышать чувствительность или усилить реакцию сердца на токсическое влияние препаратов наперстянки (например усилить возбудимость желудочков). Гипокалиемию можно устранить или излечить путем применения препаратов калия или продуктов питания с повышенным содержанием калия.

Любой дефицит хлоридов во время терапии тиазидами, как правило, незначителен и не требует специального лечения, за исключением чрезвычайных обстоятельств (например заболевание печени или почек).

Дилюционная гипонатриемия может возникать у пациентов с отеками в жаркую погоду; соответствующая терапия состоит в ограничении жидкости (а не соли), за исключением редких случаев угрожающей жизни гипонатриемии.

При избыточном выведении соли из организма альтернативой является препарат выбора.

В связи с наличием в составе дополнительных компонентов препарата лактозы необходимо с осторожностью применять его у больных с наследственной непереносимостью галактозы, лактозы, глюкозы/галактозы и у больных сахарным диабетом.

Пациентам с бронхообструктивными заболеваниями не следует принимать блокаторы β-адренорецепторов. Однако Тенорик, благодаря его относительной селективности, при необходимости с осторожностью можно принимать лицам с данной патологией.

При назначении препарата больным с феохромоцитомой необходимо заранее назначить блокаторы α-адренорецепторов (для предотвращения развития гипертензивного криза).

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата противопоказано в период беременности и кормления грудью, поскольку атенолол проникает через плаценту и в грудное молоко.

Дети. Не применяют у детей в возрасте до 18 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Учитывая возможность появления головокружения при приеме препарата, следует воздержаться от управления транспортными средствами и выполнения работы, требующей повышенного внимания.