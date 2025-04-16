Николаев (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
252,20
Экономия при брони: -40,82 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
244,20
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
257,37
Экономия при брони: -72,08 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
244,20
Экономия при брони: -56,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
183,45
Экономия при брони: -10,52 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
257,54
Экономия при брони: -71,57 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
185,73
Экономия при брони: -12,60 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
264,72
Экономия при брони: -78,75 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
127,75
Экономия при брони: -33,65 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
244,20
Экономия при брони: -56,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
170,50
Экономия при брони: -44,70 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -67,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
257,57
Экономия при брони: -71,32 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00
Экономия при брони: -60,80 грн