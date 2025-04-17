Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
183,64
Экономия при брони: -5,51 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
265,14
Экономия при брони: -7,95 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
244,20
Экономия при брони: -54,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
257,76
Экономия при брони: -71,66 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
180,63
Экономия при брони: -7,50 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
253,30
Экономия при брони: -69,08 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
87,45
Экономия при брони: -21,65 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
162,58
Экономия при брони: -7,36 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
132,36
Экономия при брони: -31,09 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
263,95
Экономия при брони: -79,73 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,90 грн