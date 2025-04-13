Киев
Тенорик™ (Tenoric™)

Тенорик™ (Tenoric™)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 761 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 35 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
159,50 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
222,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
134,24 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
195,74 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
159,40 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
185,82 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
232,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
159,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
244,20
Экономия при брони: -44,40 грн
199,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -55,00 грн
200,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
155,50 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
227,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
167,58 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
219,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
181,22
Экономия при брони: -8,09 грн
173,13 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
254,13
Экономия при брони: -30,24 грн
223,89 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
135,30 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
178,04 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
167,40 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
250,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
156,00 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
179,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
233,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
179,55
Экономия при брони: -10,40 грн
169,15 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
140,27 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
227,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
158,50 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
204,35 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
158,50 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
227,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
179,74
Экономия при брони: -6,61 грн
173,13 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00 грн
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