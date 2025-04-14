Харьков (адрес не указан)
Доступно в 378 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
263,99
Экономия при брони: -60,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
186,52
Экономия при брони: -12,20 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
259,76
Экономия при брони: -73,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
127,75
Экономия при брони: -26,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -53,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
184,61
Экономия при брони: -11,68 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
259,18
Экономия при брони: -47,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA