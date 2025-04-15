Львов (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
180,44
Экономия при брони: -11,29 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
170,50
Экономия при брони: -41,80 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
244,20
Экономия при брони: -54,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
79,10
Экономия при брони: -14,75 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
127,75
Экономия при брони: -32,85 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
244,20
Экономия при брони: -54,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
92,10
Экономия при брони: -5,54 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
258,30
Экономия при брони: -62,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
87,92
Экономия при брони: -5,33 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
262,68
Экономия при брони: -69,13 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 56 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90
Экономия при брони: -45,20 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
244,20
Экономия при брони: -54,40 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
173,90 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
249,00
Экономия при брони: -59,20 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
175,30
Экономия при брони: -46,60 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 2
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
220,60
Экономия при брони: -30,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг + 12.5 мг блистер №28
IPCA
79,05
Экономия при брони: -14,70 грн
Тенорик™ таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг + 25 мг №28
IPCA
255,50
Экономия при брони: -65,70 грн