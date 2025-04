Вскоре после первого в/в применения изотонического раствора натрия хлорида в 1881 г. стало понятно, что он не содержит необходимого набора электролитов для поддержания гомеостаза. И уже в 1882 г. австралийский врач и исследователь Сидней Рингер (Sydney Ringer) предложил новый электролитный раствор (Шлапак І.П. та співавт., 2013), впоследствии ставший родоначальником класса сбалансированных кристаллоидных растворов (Santi M. et al., 2015).

В поисках идеального состава Рингер проводил эксперименты с различными растворами электролитов. В опытах на изолированном сердце животных он пытался создать раствор, позволяющий поддерживать жизнедеятельность сердца в такой экспериментальной модели. Рингер изучал in vitro влияние состава кристаллоидной жидкости на сократимость сердца (Reddy S. et al., 2016).

Созданный Рингером раствор позволил корректировать нарушения баланса электролитов, включая гипокалиемию и гипокальциемию. Кроме того, этот состав стал базой для создания в дальнейшем других инфузионных препаратов (Раствор Рингера — Локка, раствор Рингера-лактата). Раствор Рингера в 1 л содержит следующие катионы: 4 ммоль К+, 147 ммоль Na+, 4,5 ммоль Са++ и 160 ммоль анионов Cl-. Его осмолярность — 309 ммоль/л. Для сравнения осмолярность плазмы крови — 320 ммоль/л. В 1 л плазмы крови содержится 142 ммоль Na+, 4 ммоль К+, 2,5 ммоль Са++ и 103 ммоль Cl-. При этом в изотоническом растворе NaCl содержится 154 ммоль/л ионов Na+ (Шлапак І.П. та співавт., 2013). То есть концентрация натрия в нем супрафизиологическая ― выше концентрации ионов натрия в плазме крови.

По функциональной классификации инфузионных препаратов Раствор Рингера относится к препаратам для восстановления ОЦК (противошоковым), препаратам для коррекции водно-электролитного баланса, растворителям для введения других лекарственных средств и дезинтоксикационным растворам.

Другой распространенной классификацией является химическая. Ее основы были заложены еще Томасом Грэхемом более 150 лет назад. Все вещества он делил в зависимости от их способности проникать через эндотелий. Это дало возможность поделить все препараты для в/в введения на 2 большие группы ― растворы, которые свободно проникают через эндотелий — кристаллоиды, включая раствор Рингера, и коллоиды, которые не могут свободно проникать через эндотелий. По современной классификации растворов кристаллоидов раствор Рингера относится к солевым растворам, не содержащим органических анионов (Шлапак І.П. Та співавт., 2013), и к сбалансированным кристаллоидным растворам (Santi M. et al., 2015).

Интересно, что группа кристаллоидов получила свое название благодаря тому, что действующие вещества этих растворов в сухом виде имеют кристаллическую структуру.

Некоторые особенности водно-электролитного баланса

Объем жидкости в организме человека превышает объем всех других химических веществ. При этом доля жидкости в организме человека подвергается значительным колебаниям (Шлапак І.П. та співавт., 2013).

Считается, что у здорового мужчины с массой тела 70 кг в организме содержится 45 л жидкости (60% массы тела) (Smorenberg A. et al., 2013).

При этом у лиц с избыточной массой тела и ожирением доля жидкости в организме меньше, чем у худых и спортивного телосложения субъектов. А у женщин меньше, чем у мужчин, поскольку обычно у женщин большая доля жировой ткани в организме (жировая ткань содержит мало жидкости).

Жидкость в организме человека находится внутриклеточно, в межклеточном пространстве, внутрисосудистом пространстве и полостях организма. При этом до ⅔ жидкости содержится внутриклеточно, что составляет около 40% массы тела здорового человека.

Межклеточной жидкости в норме обычно составляют 15–17%. В случае кровопотери эта жидкость мобилизируется в сосудистое русло. Однако до 40% этой жидкости функционально неактивны, так как связана с глюкозаминогликанами соединительной ткани, хрящей и костей.

Плазма крови является особой жидкой средой. Кровь ― это жидкая и подвижная соединительная ткань, представленная форменными элементами крови и плазмой как межклеточной жидкостью. Объем плазмы крови составляет около 7% массы тела здорового человека (Шлапак І.П. та співавт., 2013).

Минимальная же суточная потребность в жидкости взрослого человека составляет 1500 мл. При этом следует отметить, что как минимум 900 мл воды составляют незаметные потери жидкости ― с перспирацией (выделение жидкости через кожу с последующим ее испарением) и дыханием.

При повышении температуры тела возрастает и его потребность в жидкости: 10 мл/кг массы тела на каждый увеличенный 1 °C, начиная с температуры тела 37 °C.

Также для правильного расчета объема инфузии необходимо учитывать у пациента наличие и объем рвоты, диареи, повышенного потоотделения повышения частоты и глубины дыхания, а также информацию о сопутствующих заболеваниях, выпоте в полости тела (асцит, плеврит), отеках периферических тканей (голеней, периорбитальной зоны, отек диска зрительного нерва), злоупотреблении алкоголем, приеме препаратов, прежде всего диуретиков.

Клиническими симптомами гиповолемии являются адинамия, слабость, выраженная жажда, сухость и снижение тургора кожи, сухость видимых слизистых оболочек, снижение тонуса глазных яблок, нарушение сознания, снижение АД.

От тщательной оценки этих параметров может зависеть правильность оценки водного статуса пациента и адекватность расчета объема инфузионной терапии.

Также не менее важной является оценка лабораторных показателей (концентрации гемоглобина, гематокрита, общего белка плазмы крови, электролитный состав плазмы, мочевина, креатинин, относительная плотность мочи).

Раствор Рингера: в чем клинические преимущества сбалансированных кристаллоидов по сравнению с физиологическим раствором?

При введении растворов кристаллоидов рекомендуется не превышать дозу 7 мл/кг массы тела/час. В результате исследований было установлено, что введение растворов кристаллоидов в объемах, не превышающих 7 мл/кг массы тела в час позволяет минимизировать количество осложнений и обеспечивает более высокую выживаемость больных после обширных оперативных вмешательств (операции на брюшной полости, например поджелудочной железе, холецистектомия, колоректальная и сосудистая хирургия, ортопедические оперативные вмешательства), чем при применении больших объемов инфузии.

В одном из обзоров литературы было продемонстрировано, что применение физиологического раствора приводило к более значительному количеству летальных исходов, чем при применении сбалансированных растворов кристаллоидов во время и после операции (5,6% против 2,9%). Кроме того, при введении сбалансированных растворов было отмечено меньшее количество случаев серьезных инфекционных осложнений, потребности в переливании крови, проведении гемодиализа и меньшее количество дней на аппарате ИВЛ, чем у пациентов, которым проводились инфузии изотоническим раствором натрия хлорида. Поэтому пришли к выводам, что следует применять сбалансированные растворы, учитывая риск метаболических нарушений, таких как гиперхлоремический метаболический ацидоз (Smorenberg A. et al., 2013).

Инфузионная терапия применяется для пациентов с гиповолемией с синдромом системного воспалительного ответа (ССВО). Этот синдром отмечают у около 20% пациентов отделений неотложной помощи и реанимации. В нескольких исследованиях были выявлены неблагоприятные клинические исходы у пациентов с острыми заболеваниями (например инфекционными, пневмонией) или у пациентов, перенесших оперативные вмешательства, получавших изотонический раствор, по сравнению со сбалансированными растворами кристаллоидов. В результате одного из ретроспективных анализов базы данных электронных медицинских карт США (n=3116) выявили значительное снижение вероятности развития серьезных неблагоприятных осложнений, таких как сепсис, пневмония, дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность и летальный исход, у пациентов с ССВО при применении сбалансированных растворов кристаллоидов по сравнению с применением изотонического раствора натрия хлорида. Более широкое применение сбалансированных кристаллоидов для в/в терапии может частично ограничиваться их более высокой ценой по сравнению с ценой 0,9% раствора NaCl. Например, в США цена сбалансированных растворов кристаллоидов в среднем на 70% выше, чем изотонического раствора натрия хлорида. Однако лучшая клиническая эффективность сбалансированных кристаллоидов делает их применение целесообразным (Laplante et al., 2017).

Местное применение Раствора Рингера

Цель наложения повязок в терапии ран: защита раны от внешних неблагоприятных факторов, обеспечение быстрого ее заживления. Но еще, что очень важно, — необходимо уменьшить выраженность боли. Боль является серьезной проблемой для пациентов с ранами травматического характера, пролежнями, ожогами. Длительно существующий болевой синдром приводит с снижению физической активности пациента, потере аппетита, изменению настроения и развитию депрессии. Кроме того, в ходе нескольких исследований было установлено, что уменьшение выраженности боли в ране способствует ее лучшему заживлению. При этом боль может быть как постоянной, обусловленной наличием самой раны, так и сопряженной с медицинскими вмешательствами (смена повязки, удаление тканевого детрита, волос вокруг раны, обработка раны лекарственными средствами).

Задача повязки, пропитанной раствором Рингера, ― обеспечить уменьшение выраженности боли. Это, вероятно, достигается благодаря созданию влажной среды, благоприятной для заживления ран и обеспечивающей защитную барьерную функцию. Раствор Рингера при этом покрывает травмированные ткани (в том числе нервные окончания) и защищает их от повреждения трением.

Кроме того, за счет так называемого эффекта разбавления раствор Рингера изменяет рН экссудата, снижая его кислотность, и таким образом может инактивировать ферменты (например металлопротеазы) и гликопротеины (включая натриевые и кальциевые каналы), участвующие в болевом ответе. За счет разбавления экссудата в ране в нем снижается концентрация простагландинов, кининов и цитокинов, что способствует уменьшению выраженности воспаления в хронических ранах (например пролежнях, трофических язвах).

Был проведен обзор исследований, оценивающих целесообразность применения повязок, пропитанных раствором Рингера. В многоцентровом обсервационном исследовании у 403 пациентов с хроническими вялотекущими раневыми процессами применяли повязки, пропитанные раствором Рингера. Было зафиксировано значительное уменьшение выраженности болевого синдрома у участников исследования, как постоянного, так и во время замены повязки. При этом 89% пациентов оценивали эффект от применения повязки как «хороший» или «очень хороший». Другое многоцентровое обсервационное исследование включало 170 пациентов с хроническими вялотекущими раневыми процессами. За 8 дней применения повязок с раствором Рингера количество пациентов, оценивавших боль в ране в течение дня как «умеренную» и «выраженную», снизилось с 35 до 19%. Количество же пациентов, оценивавших боль при смене повязок как умеренную и «выраженную», уменьшилось с 28% в начале курса лечения до 11%.

Еще одно обсервационное исследование включало 221 пациента с различными хроническими раневыми процессами (пролежни, трофические язвы вследствие хронической венозной недостаточности). Через 1 мес применения повязок с раствором Рингера доля пациентов, указывающих на «средней выраженности» и «выраженную» боль в ране снизилась с 64 до 19% (Colegrave M. et al., 2016).

Раствор Рингера: заключение

Инфузионная терапия направлена прежде всего на поддержание ОЦК и нормального состава электролитов в жидкостях организма.

Тяжелая гиповолемия проявляется не только снижением ОЦК, но и содержания жидкости в интерстициальном и в конечном итоге даже внутриклеточном пространстве. Восполнение же дефицита жидкости может быть достигнуто путем в/в инфузий. Гиповолемия приводит к снижению перфузии, гипоксии тканей и в дальнейшем к развитию гиповолемического шока. При этом потери электролитов всегда сопровождают потерей жидкости (например вследствие кровопотери или рвоты). И восполнение ОЦК должно происходить сочетанно с коррекцией электролитного баланса. Раствор Рингера является представителем сбалансированных растворов кристаллоидов. Несмотря на более чем столетнюю историю, его применение и сегодня является актуальным. Этот нормотонический раствор для в/в инфузий может применяться с целью восполнения дефицита жидкости при дегидратации вследствие рвоты и диареи, лихорадки, ожогов, шока, хирургической патологии органов брюшной полости и в периоперационный период. Также раствор Рингера может применяться с целью разведения концентрированных растворов электролитов.