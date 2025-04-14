Раствор Рингера (Ringer's solution)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
77,68
Экономия при брони: -12,86 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
101,50
Экономия при брони: -4,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
101,89
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
72,64
Экономия при брони: -3,59 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
109,12
Экономия при брони: -8,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
78,05
Экономия при брони: -8,96 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
100,23
Экономия при брони: -5,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
77,98
Экономия при брони: -3,77 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
75,86
Экономия при брони: -3,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
76,15
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
86,34
Экономия при брони: -17,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
82,64
Экономия при брони: -17,82 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
76,91
Экономия при брони: -12,09 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
80,94
Экономия при брони: -15,94 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
105,12
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
83,83
Экономия при брони: -6,38 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
108,80
Экономия при брони: -10,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм