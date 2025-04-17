Раствор Рингера (Ringer's solution)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
93,43
Экономия при брони: -2,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
82,18
Экономия при брони: -5,08 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
67,50
Экономия при брони: -11,13 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
80,18
Экономия при брони: -4,43 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
105,10
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
80,09
Экономия при брони: -2,94 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
71,81
Экономия при брони: -10,26 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
97,92
Экономия при брони: -20,76 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
75,38
Экономия при брони: -8,01 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
75,30
Экономия при брони: -1,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм