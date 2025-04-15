Раствор Рингера (Ringer's solution)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
79,96
Экономия при брони: -3,06 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
105,32
Экономия при брони: -4,03 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
84,75
Экономия при брони: -4,78 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
110,00
Экономия при брони: -6,56 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
79,66
Экономия при брони: -2,83 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
103,46
Экономия при брони: -5,24 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
64,08
Экономия при брони: -10,39 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
106,15
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
85,92
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
79,57
Экономия при брони: -8,48 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
80,94
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
66,27
Экономия при брони: -14,57 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
97,38
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
86,51
Экономия при брони: -5,72 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
94,21
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
79,73
Экономия при брони: -2,92 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
103,55
Экономия при брони: -5,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
81,11
Экономия при брони: -3,10 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
99,71
Экономия при брони: -16,37 грн