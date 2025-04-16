Раствор Рингера (Ringer's solution)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
87,55
Экономия при брони: -2,85 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
111,84
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
80,90
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
110,83
Экономия при брони: -15,97 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
75,68
Экономия при брони: -11,51 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
80,90
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
79,94
Экономия при брони: -4,77 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
85,82
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
74,96
Экономия при брони: -7,53 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
105,23
Экономия при брони: -5,54 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
85,37
Экономия при брони: -4,58 грн