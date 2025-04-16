Раствор Рингера (Ringer's solution)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
76,03
Экономия при брони: -13,38 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
80,64
Экономия при брони: -3,88 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
103,87
Экономия при брони: -4,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
106,74
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
69,43
Экономия при брони: -5,20 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
98,77
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
69,86
Экономия при брони: -5,63 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
93,98
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
74,98
Экономия при брони: -7,34 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
97,79
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
98,98
Экономия при брони: -12,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
104,27
Экономия при брони: -17,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
74,20
Экономия при брони: -6,52 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
96,18
Экономия при брони: -9,57 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
73,25
Экономия при брони: -3,77 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
100,97
Экономия при брони: -5,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
111,91
Экономия при брони: -4,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
56,50
Экономия при брони: -1,00 грн