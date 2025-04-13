Киев
Раствор Рингера (Ringer's solution)

Раствор Рингера (Ringer's solution)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 563 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
83,03 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
61,69 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
95,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
84,96 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
110,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
61,69 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
84,96 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
110,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
61,69 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
95,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
82,71 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
107,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
65,09
Экономия при брони: -9,89 грн
55,20 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
105,14
Экономия при брони: -15,98 грн
89,16 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
107,52
Экономия при брони: -4,28 грн
103,24 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
79,92 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
83,14 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
102,23 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
80,95
Экономия при брони: -12,30 грн
68,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
82,87 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
87,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
70,30 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
95,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
65,48
Экономия при брони: -13,56 грн
51,92 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
110,90
Экономия при брони: -26,51 грн
84,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
61,90 грн
Аптека доброго дня
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
68,50 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
87,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
52,08 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
95,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 200 мл №1
Юрия-Фарм
61,69 грн
Раствор Рингера раствор для инфузий бутылка стеклянная 400 мл №1
Юрия-Фарм
95,80 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное