препарат следует назначать с осторожностью при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечных кровотечениях в анамнезе, почечной недостаточности, БА, при использовании внутриматочных контрацептивных средств.

При назначении больным, находящимся на диете с ограничением соли, следует учитывать, что каждая таблетка содержит примерно 485 мг натрия.

Следует воздерживаться от назначения препарата при подагре, ациклическом маточном кровотечении и/или меноррагии, поскольку это может привести к увеличению кровопотери и продолжительности менструаций.

В результате длительных наблюдений не выявлено тератогенного эффекта ацетилсалициловой кислоты при его эпизодическом приеме в течение I триместра беременности. Безопасность продолжительного применения в период беременности не установлена. Применение НПВП в III триместре беременности может привести к преждевременному закрытию артериального протока и развитию легочной гипертензии, патологии почек, а также увеличению времени кровотечения у беременной и плода. Следует избегать приема препарата в III триместре беременности, а также не применять его систематически в течение всего периода беременности. Не рекомендуется длительный прием препарата в период кормления грудью из-за возможности токсического воздействия на организм ребенка (ацидоз, геморрагический синдром).