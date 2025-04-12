Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Упсарин УПСА 500 мг инструкция по применению
Состав
Кислота ацетилсалициловая - 500 мг
Фармакологические свойства
ацетилсалициловая кислота относится к НПВП. Оказывает анальгезирующее, жаропонижающее, антиагрегантное, противовоспалительное действие. Ее применение в форме растворимых шипучих таблеток с буферными свойствами позволяет уменьшить раздражающее действие ацетилсалициловой кислоты на слизистую оболочку пищеварительного тракта. Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата Упсарин УПСА с витамином С, восполняет потребность организма в витамине С, повышает резистентность организма к инфекциям.
Растворимые шипучие таблетки Упсарина УПСА всасываются быстрее, чем обычные таблетированные или капсулированные препараты ацетилсалициловой кислоты. Максимальная концентрация ацетилсалициловой кислоты в плазме крови достигается через 20 мин после приема, период полувыведения составляет от 15 до 30 мин. В организме ацетилсалициловая кислота подвергается гидролизу с образованием салициловой кислоты, большая часть которой связывается с белками плазмы крови. Выведение препарата с мочой увеличивается при повышении рН мочи. Период полувыведения салициловой кислоты составляет от 3 до 9 ч и удлиняется с повышением дозы.
Показания Упсарин УПСА 500 мг
симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, сопровождающихся болью и/или лихорадкой, в частности гриппа и других ОРВИ; ревматические заболевания; невралгия, мигрень, головная, зубная боль.
Применение Упсарин УПСА 500 мг
таблетку растворяют в стакане воды непосредственно перед употреблением.
Упсарин УПСА с витамином С назначают взрослым и детям в возрасте старше 4 лет при инфекционно-воспалительных заболеваниях. Взрослым — 1–3 таблетки 3–4 раза в сутки, детям в возрасте 4–10 лет — по 1/2–1 таблетке 4 раза в сутки, 10–15 лет — по 1 таблетке 4 раза в сутки.
Упсарин УПСА 500 мг назначают взрослым, преимущественно при болевом синдроме по 1/2–1 таблетке 3–4 раза в сутки.
Противопоказания
абсолютные — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения; повышенная чувствительность к препаратам салициловой кислоты и другим НПВП (бронхоспазм, анафилактическая реакция); заболевания, сопровождающиеся геморрагиями (врожденные или приобретенные); одновременный прием высоких доз непрямых антикоагулянтов или метотрексата; возраст до 4 лет (из-за высокого содержания ацетилсалициловой кислоты в препарате). Относительные — прием низких доз непрямых антикоагулянтов; мочекаменная болезнь (для доз витамина С выше 1 г/сут).
Побочные эффекты
возможны шум в ушах, головная боль, снижение остроты слуха (при приеме высоких доз препарата), боль в области живота, ульцерогенное действие, желудочно-кишечные кровотечения с клиническими проявлениями (кровавая рвота, дегтеобразный стул) или скрытые кровотечения, приводящие к развитию железодефицитной анемии, геморрагический синдром (носовое кровотечение, кровотечение из десен, геморрагическая пурпура) с увеличением времени кровотечения. Указанные побочные эффекты сохраняются в течение 4–8 дней после отмены препарата. Препарат повышает риск возникновения кровотечения после оперативного вмешательства. Возможны аллергические реакции — отек Квинке, крапивница, приступ БА, анафилаксия. Упсарин УПСА может приводить к увеличению продолжительности схваток и задержке родов. Прием высоких доз витамина С (свыше 1 г) у некоторых лиц может привести к развитию мочекаменной болезни (формированию оксалатных и уратных конкрементов), а также к развитию гемолиза у пациентов с дефицитом глюкозо-6 - фосфатдегидрогеназы.
Особые указания
препарат следует назначать с осторожностью при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки или желудочно-кишечных кровотечениях в анамнезе, почечной недостаточности, БА, при использовании внутриматочных контрацептивных средств.
При назначении больным, находящимся на диете с ограничением соли, следует учитывать, что каждая таблетка содержит примерно 485 мг натрия.
Следует воздерживаться от назначения препарата при подагре, ациклическом маточном кровотечении и/или меноррагии, поскольку это может привести к увеличению кровопотери и продолжительности менструаций.
В результате длительных наблюдений не выявлено тератогенного эффекта ацетилсалициловой кислоты при его эпизодическом приеме в течение I триместра беременности. Безопасность продолжительного применения в период беременности не установлена. Применение НПВП в III триместре беременности может привести к преждевременному закрытию артериального протока и развитию легочной гипертензии, патологии почек, а также увеличению времени кровотечения у беременной и плода. Следует избегать приема препарата в III триместре беременности, а также не применять его систематически в течение всего периода беременности. Не рекомендуется длительный прием препарата в период кормления грудью из-за возможности токсического воздействия на организм ребенка (ацидоз, геморрагический синдром).
Взаимодействия
противопоказано сочетание препарата с метотрексатом, в частности при его приеме в высоких дозах из-за повышения токсичности последнего, с непрямыми антикоагулянтами в высоких дозах (повышается риск развития кровотечений); не рекомендуется назначать одновременно с гепарином и тиклопидином (повышается риск развития геморрагических осложнений), с урикозурическими средствами (возможно снижение урикозурического эффекта) и с другими НПВП. С осторожностью используют в комбинации с пероральными сахароснижающими препаратами, в частности с сульфаниламидами (потенцирует гипогликемизирующее действие), с антацидами (следует соблюдать двухчасовой интервал между приемами антацидов и ацетилсалициловой кислоты), с диуретиками (при назначении высоких доз салицилатов следует принимать достаточное количество жидкости, следить за функцией почек в начале лечения ввиду возможного развития ОПН у обезвоженного больного), с кортикостероидными препаратами (возможно развитие передозировки салицилатов после отмены кортикостероидов), с a - интерфероном (возможно снижение эффективности препарата).
Передозировка
передозировка наиболее вероятна и может привести к смертельному исходу у пациентов пожилого возраста (при курсовом лечении препаратом) и у маленьких детей (при случайном приеме). При умеренной интоксикации отмечаются шум в ушах, снижение слуха, головная боль, головокружение, тошнота; при выраженной интоксикации — повышение температуры тела, гипервентиляция, кетоацидоз, респираторный алкалоз, метаболический ацидоз, кома, коллапс, дыхательная недостаточность, выраженная гипогликемия. Первая помощь при передозировке включает немедленную госпитализацию в специализированное отделение, промывание желудка, контроль показателей КОР, форсированный щелочной диурез, при необходимости — гемодиализ или перитонеальный диализ. Растворимая шипучая форма является наиболее безопасной, так как снижает возможность массивной абсорбции препарата и облегчает его выведение.
Условия хранения
в сухом, прохладном месте.