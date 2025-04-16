Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
197,00
Экономия при брони: -3,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
197,47
Экономия при брони: -12,13 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,72
Экономия при брони: -37,72 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
207,32
Экономия при брони: -9,97 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,89
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
204,86
Экономия при брони: -13,17 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
102,56
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
48,60
Экономия при брони: -0,33 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
200,91
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
202,45
Экономия при брони: -19,96 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,30
Экономия при брони: -3,20 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
206,18
Экономия при брони: -22,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
152,02
Экономия при брони: -14,94 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,70
Экономия при брони: -3,60 грн