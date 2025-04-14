Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 322 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
197,71
Экономия при брони: -23,31 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
203,11
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
202,42
Экономия при брони: -9,43 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
200,45
Экономия при брони: -7,46 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,50
Экономия при брони: -2,40 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
205,05
Экономия при брони: -9,98 грн