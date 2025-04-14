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Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)

Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 322 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
176,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
188,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
188,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
189,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
197,71
Экономия при брони: -23,31 грн
174,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
205,80 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,60 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
198,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
203,11
Экономия при брони: -7,79 грн
195,32 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
141,38 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
202,42
Экономия при брони: -9,43 грн
192,99 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
187,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
200,45
Экономия при брони: -7,46 грн
192,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,50
Экономия при брони: -2,40 грн
193,10 грн
Софья
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
99,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
179,36 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
186,00 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
186,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
205,05
Экономия при брони: -9,98 грн
195,07 грн
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