Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
193,30
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
187,76
Экономия при брони: -5,63 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,50
Экономия при брони: -4,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
198,70
Экономия при брони: -7,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
206,57
Экономия при брони: -22,13 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
96,75
Экономия при брони: -1,15 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
206,00
Экономия при брони: -13,81 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
202,43
Экономия при брони: -17,99 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
193,50
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
203,23
Экономия при брони: -18,93 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
100,69
Экономия при брони: -8,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA