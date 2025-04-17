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Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)

Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
193,30
Экономия при брони: -2,10 грн
191,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
181,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
187,76
Экономия при брони: -5,63 грн
182,13 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
180,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,50
Экономия при брони: -4,30 грн
191,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
198,70
Экономия при брони: -7,50 грн
191,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
206,57
Экономия при брони: -22,13 грн
184,44 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
96,75
Экономия при брони: -1,15 грн
95,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
190,56 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
206,00
Экономия при брони: -13,81 грн
192,19 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
178,72 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,20
Экономия при брони: -5,00 грн
191,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
179,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
202,43
Экономия при брони: -17,99 грн
184,44 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
193,50
Экономия при брони: -2,30 грн
191,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
178,88 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
203,23
Экономия при брони: -18,93 грн
184,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
181,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
100,69
Экономия при брони: -8,46 грн
92,22 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
181,50 грн
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