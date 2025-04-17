Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
202,36
Экономия при брони: -9,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
208,18
Экономия при брони: -22,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
97,85
Экономия при брони: -0,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
198,50
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,14
Экономия при брони: -12,18 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
208,47
Экономия при брони: -23,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,20
Экономия при брони: -0,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
193,80
Экономия при брони: -9,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
204,03
Экономия при брони: -14,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,60
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
208,07
Экономия при брони: -16,94 грн