Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 200 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
152,85
Экономия при брони: -8,71 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
147,00
Экономия при брони: -3,68 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,46
Экономия при брони: -22,66 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
198,84
Экономия при брони: -26,04 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
195,60
Экономия при брони: -4,50 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
206,23
Экономия при брони: -22,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
148,45
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
204,44
Экономия при брони: -19,81 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
100,81
Экономия при брони: -8,56 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
208,53
Экономия при брони: -18,09 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,59
Экономия при брони: -12,76 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
196,79
Экономия при брони: -23,99 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучие 500 мг стрип №16
UPSA
199,44
Экономия при брони: -9,37 грн