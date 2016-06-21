Девясила корневища и корни (Rhizoma cum radicibus inulae helenii) (13074) - инструкция по применению ATC-классификация
Девясила корневища и корни инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: девясила корневища и корни;
1 пачка содержит: девясила корневищ и корней (Inulae rhizomata et radices) 100 г;
1 фильтр-пакет содержит: девясила корневищ и корней (Inulae rhizomata et radices) 4 г.
Лекарственная форма
Корневища и корни.
Основные физико-химические свойства: кусочки корней и корневищ различной формы. Цвет серовато-бурый, желтовато-белый, желтовато-серый.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТС R05C A.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Биологически активные вещества препарата оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, антимикробное, желчегонное, мочегонное, тонизирующее действие; нормализуют моторную и секреторную функции различных отделов желудочно-кишечного тракта, улучшают обмен веществ.
Показания
Заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты, острые респираторные заболевания, пневмонии); заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтероколиты, отсутствие аппетита, расстройства пищеварения).
Противопоказания
Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами (в т.ч. лекарственными средствами, содержащими кодеин, декстрометорфан).
В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
1 столовую ложку корневищ и корней поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охладить при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2–3 раза в день за 1 час до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по ⅓ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки 3 -7 лет — по 1 столовой ложке. Перед приемом отвар взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15–20 мин. Принимать в теплом виде 2–3 раза в день за 1 час до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 100 мл, детям 12–14 лет — по ⅓ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки 3 -7 лет — по 1 столовой ложке.
Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.
Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.
Дети
Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, отек), изжога, боль в животе. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 г в пачках с внутренним пакетом, по 4 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО «Лектравы», Украина.