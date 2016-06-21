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Девясила корневища и корни (Rhizoma cum radicibus inulae helenii) (13074) - инструкция по применению ATC-классификация

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Девясила корневища и корни (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Цена в городе Киев
от 43,04 грн
Без рецепта
1 шт, 100 г от 43,04 грн 20 шт, 4 г Нет в наличии
В наличии в 402 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Корневища и корни
Дозировка
100 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
ATC-група
R05C A24** Корень девясила
Регистрационное удостоверение
UA/5682/01/01 от 21.06.2016
Международное название
INULA HELENIUM*& (ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ*&)

Девясила корневища и корни инструкция по применению

Состав

действующее вещество: девясила корневища и корни;

1 пачка содержит: девясила корневищ и корней (Inulae rhizomata et radices) 100 г;

1 фильтр-пакет содержит: девясила корневищ и корней (Inulae rhizomata et radices) 4 г.

Лекарственная форма

Корневища и корни.

Основные физико-химические свойства: кусочки корней и корневищ различной формы. Цвет серовато-бурый, желтовато-белый, желтовато-серый.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТС R05C A.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Биологически активные вещества препарата оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, антимикробное, желчегонное, мочегонное, тонизирующее действие; нормализуют моторную и секреторную функции различных отделов желудочно-кишечного тракта, улучшают обмен веществ.

Показания

Заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты, острые респираторные заболевания, пневмонии); заболевания желудочно-кишечного тракта (гастриты, энтероколиты, отсутствие аппетита, расстройства пищеварения).

Противопоказания

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми лекарственными средствами (в т.ч. лекарственными средствами, содержащими кодеин, декстрометорфан).

В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

1 столовую ложку корневищ и корней поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охладить при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2–3 раза в день за 1 час до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по ⅓ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки 3 -7 лет — по 1 столовой ложке. Перед приемом отвар взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15–20 мин. Принимать в теплом виде 2–3 раза в день за 1 час до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 100 мл, детям 12–14 лет — по ⅓ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки 3 -7 лет — по 1 столовой ложке.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Дети

Препарат применять детям в возрасте от 3 лет.

Побочные реакции

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, отек), изжога, боль в животе. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 г в пачках с внутренним пакетом, по 4 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЗАО «Лектравы», Украина.

Девясила корневища и корни
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 43,04 грн
В наличии в 402 аптеках
Цены в аптеках
Девясила корневища и корни
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка с внутренним пакетом, №1
от 43,04 грн
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