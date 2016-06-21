1 столовую ложку корневищ и корней поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охладить при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать в процеженный отвар. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2–3 раза в день за 1 час до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по ⅓ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки 3 -7 лет — по 1 столовой ложке. Перед приемом отвар взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15–20 мин. Принимать в теплом виде 2–3 раза в день за 1 час до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по 100 мл, детям 12–14 лет — по ⅓ стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки 3 -7 лет — по 1 столовой ложке.

Приготовленную водную вытяжку хранить при температуре 8–15 °С не более 2 суток.

Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально.