ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ* (INULA HELENIUM*) Действующее вещество
подземные части растения содержат до 44% инулина, псевдоинулин, инуленин, 1–4% эфирного масла, сапонины, слизь, алкалоиды. Используют как отхаркивающее средство, а также при лечении желудочно-кишечных заболеваний. Эфирное масло обладает антисептическим, противовоспалительным и противоглистным действием, имеет приятный запах (фиалки).
трахеит, острый и хронический бронхит, бронхопневмония, гастрит, энтероколиты, отсутствие аппетита, нарушения пищеварения.
принимать в виде отвара 2–3 раза в сутки за 1 ч до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки, 3–7 лет — по 1 столовой ложке. Перед приемом отвар взболтать.
повышенная чувствительность, период беременности и кормления грудью, тяжелые заболеваниия сердечно-сосудистой системы и почек, возраст до 3 лет.
аллергические реакции, боль в животе.
не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми препаратами.
может проявляться головной болью, воспалением слизистых оболочек пищеварительного тракта и/или мочевыводящих путей.