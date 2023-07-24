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Активные вещества — “Д”ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ* (INULA HELENIUM*)

ДЕВЯСИЛ ВЫСОКИЙ* (INULA HELENIUM*) Действующее вещество

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Найдено: 3 препарата
Девясила корневища и корни корневища и корни, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; ЗАО "Лектравы"
Девясила корневища и корни Корневища и корни, 100 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 ЗАО "Лектравы"
В 402 аптеках
от 43,04 грн
Цены в аптеках
Девясила корневища с корнями корневища с корнями, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1; Виола ФФ
Девясила корневища с корнями Корневища с корнями, 50 г, пачка, с внутренним пакетом, с внутр. пакетом, № 1 Виола ФФ
В 329 аптеках
от 36,98 грн
Цены в аптеках
Девясила корневища и корни корневища и корни, 4 г, фильтр-пакет, в пачке с внутренним пакетом, в пачке с внутр. пакетом, № 20; ЗАО "Лектравы"
Девясила корневища и корни Корневища и корни, 4 г, фильтр-пакет, в пачке с внутренним пакетом, в пачке с внутр. пакетом, № 20 ЗАО "Лектравы"
Нет в наличии
Форма выпуска: корневища с корнями высушенные.

подземные части растения содержат до 44% инулина, псевдоинулин, инуленин, 1–4% эфирного масла, сапонины, слизь, алкалоиды. Используют как отхаркивающее средство, а также при лечении желудочно-кишечных заболеваний. Эфирное масло обладает антисептическим, противовоспалительным и противоглистным действием, имеет приятный запах (фиалки).

трахеит, острый и хронический бронхит, бронхопневмония, гастрит, энтероколиты, отсутствие аппетита, нарушения пищеварения.

принимать в виде отвара 2–3 раза в сутки за 1 ч до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки, 3–7 лет — по 1 столовой ложке. Перед приемом отвар взболтать.

повышенная чувствительность, период беременности и кормления грудью, тяжелые заболеваниия сердечно-сосудистой системы и почек, возраст до 3 лет.

аллергические реакции, боль в животе.

не рекомендуется одновременное применение с противокашлевыми препаратами.

может проявляться головной болью, воспалением слизистых оболочек пищеварительного тракта и/или мочевыводящих путей.