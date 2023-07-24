принимать в виде отвара 2–3 раза в сутки за 1 ч до еды: взрослым и детям старше 14 лет — по ½ стакана, детям 12–14 лет — по стакана, 7–12 лет — по 2 столовые ложки, 3–7 лет — по 1 столовой ложке. Перед приемом отвар взболтать.