Девясила корневища и корни (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,06
Экономия при брони: -9,91 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,00
Экономия при брони: -10,26 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
98,70
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
109,40
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
98,32
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,67
Экономия при брони: -27,05 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,94
Экономия при брони: -6,63 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,28
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
110,04
Экономия при брони: -25,28 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
92,33
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,73
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
3.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
91,61
Экономия при брони: -3,50 грн
Аптека шар@
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
89,28
Экономия при брони: -8,65 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"