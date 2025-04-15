Девясила корневища и корни (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
85,97
Экономия при брони: -9,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
96,00
Экономия при брони: -17,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
95,80
Экономия при брони: -17,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
80,45
Экономия при брони: -4,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,97
Экономия при брони: -14,89 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
118,50
Экономия при брони: -39,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
120,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,80
Экономия при брони: -22,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,70
Экономия при брони: -5,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
118,50
Экономия при брони: -39,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,28
Экономия при брони: -30,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
120,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,80
Экономия при брони: -22,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
90,11
Экономия при брони: -3,25 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
120,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
108,33
Экономия при брони: -32,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 45 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
120,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
120,90
Экономия при брони: -42,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,42
Экономия при брони: -12,38 грн