Девясила корневища и корни (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,80
Экономия при брони: -24,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
79,81
Экономия при брони: -4,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
111,58
Экономия при брони: -5,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,58
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,33
Экономия при брони: -27,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
85,20
Экономия при брони: -5,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,76
Экономия при брони: -9,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,08
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
123,70
Экономия при брони: -6,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,21
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
122,81
Экономия при брони: -5,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,95
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,88
Экономия при брони: -6,24 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
124,93
Экономия при брони: -8,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,18
Экономия при брони: -6,57 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
118,50
Экономия при брони: -42,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
118,50
Экономия при брони: -42,60 грн