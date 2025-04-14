Девясила корневища и корни (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,68
Экономия при брони: -11,77 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,76
Экономия при брони: -11,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,71
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
98,70
Экономия при брони: -23,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
118,50
Экономия при брони: -42,80 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,15
Экономия при брони: -4,94 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
108,63
Экономия при брони: -32,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
112,30
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
119,03
Экономия при брони: -6,21 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,24
Экономия при брони: -26,34 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,86
Экономия при брони: -28,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,57
Экономия при брони: -30,54 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Не болей
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,30
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
85,11
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,10
Экономия при брони: -7,28 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,69
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
88,67
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
109,83
Экономия при брони: -8,53 грн