Девясила корневища и корни (Rhizoma cum radicibus inulae helenii)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
98,70
Экономия при брони: -19,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
93,71
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
123,61
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
113,60
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,92
Экономия при брони: -5,31 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
91,62
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
93,64
Экономия при брони: -5,66 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
111,94
Экономия при брони: -3,53 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
91,83
Экономия при брони: -14,55 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
120,74
Экономия при брони: -3,64 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,59
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Девясила корневища и корни корневища и корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
87,58
Экономия при брони: -10,37 грн