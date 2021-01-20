препарат применяют с осторожностью при:

- гиперчувствительности к анальгезирующим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при аллергии на другие вещества;

- желудочно-кишечных язвах в анамнезе, в том числе при хронической или рецидивирующей язвенной болезни или желудочно-кишечных кровотечениях в анамнезе;

- одновременном применении антикоагулянтов;

- нарушениях функции почек или нарушениях кровообращения (например заболевания сосудов почек, застойная сердечная недостаточность, дегидратация, массивные хирургические вмешательства, сепсис или значительные кровопотери), поскольку ацетилсалициловая кислота может дополнительно повышать риск повреждения почек и приводить к ОПН;

- нарушениях функции печени.

У пациентов с аллергическими осложнениями, в том числе с БА, аллергическим ринитом, крапивницей, кожным зудом, отеком и полипозом слизистой оболочки носа, а также при их комбинации с хроническими инфекциями дыхательных путей и у больных с гиперчувствительностью к НПВП на фоне лечения препаратом возможно развитие бронхоспазма, приступа БА или других реакций гиперчувствительности.

В силу своего эффекта подавления агрегации тромбоцитов, который длится до нескольких суток после применения ацетилсалициловой кислоты, препарат может повышать склонность к кровотечениям во время и после хирургических операций (включая небольшие операции, например удаление зубов).

При применении ацетилсалициловой кислоты в низких дозах может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может привести к возникновению подагры у пациентов, у которых снижено выведение мочевой кислоты.

У больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ацетилсалициловая кислота может вызывать гемолиз или гемолитическую анемию. Факторами, повышающими риск гемолиза, является, например, применение высоких доз, лихорадка или острые инфекции.

Длительное применение анальгетиков может приводить к появлению головной боли.

Частый прием обезболивающих средств может вызвать временное нарушение работы почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). Риск особенно высок, когда одновременно применяют несколько различных анальгетиков.

1 шипучая таблетка Аспирин® С содержит 466,4 мг натрия, что следует учитывать пациентам, находящимся на диете с ограничением натрия.

У пациентов, склонных к кальций-оксалатному нефролитиазу, или с почечнокаменной болезнью, которая рецидивирует, аскорбиновую кислоту следует применять с осторожностью.

При приеме препарата в высоких дозах и продолжительном лечении необходимо контролировать функцию почек и уровень АД, а также функцию поджелудочной железы.

Следует с осторожностью применять препарат у пациентов с заболеваниями почек легкой и умеренной степени в анамнезе.

Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для пациентов с гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.

Одновременный прием препарата со щелочным питьем, фруктовыми или овощными соками уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты.

Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при дискинезии кишечника, энтерите и ахилии. Аскорбиновая кислота как восстановитель может влиять на результаты лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы и т.п.

Поскольку аскорбиновая кислота оказывает легкое стимулирующее действие, препарат не рекомендуют принимать в конце дня.

Продолжительное применение аскорбиновой кислоты в высоких дозах может ускорять ее собственный метаболизм, из-за чего после отмены лечения вероятно возникновение парадоксального гиповитаминоза. Не следует превышать рекомендуемую дозу. Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту и витамин С.

С осторожностью необходимо применять препарат при полицитемии, лейкемии.

Могут быть ложноотрицательными результаты исследования наличия скрытой крови в кале.

Период беременности и кормления грудью.

Беременность . Препарат можно применять в период беременности только в случае, когда другие лекарственные средства неэффективны и только после оценки соотношения риск/польза.

Угнетение синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и пороков развития плода после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от повышения дозы и продолжительности терапии. Согласно имеющимся данным, связь между приемом ацетилсалициловой кислоты и повышенным риском выкидыша не подтверждена.

Имеющиеся эпидемиологические данные о возникновении пороков развития не являются последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса не может быть исключен при применении ацетилсалициловой кислоты. Результаты проспективного исследования влияния на ранних сроках беременности (1–4-й месяц) с участием примерно 14 800 пар женщина—ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.

Исследования на животных указывают на репродуктивную токсичность.

В I и II триместр беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без четкой клинической необходимости. У женщин, которые предположительно могут быть беременными, или в I и II триместр беременности доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения как можно короче.

В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:

сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);

нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом.

На женщину и плод в конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять таким образом:

возможность продления времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после очень низких доз;

торможение сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.