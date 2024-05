фармакодинамика. Ацетилсалициловая кислота относится к группе НПВП, оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Механизм действия ацетилсалициловой кислоты заключается в необратимой инактивации фермента ЦОГ, играющего важную роль в синтезе простагландинов.

При пероральном приеме в дозах 0,3–1 г ацетилсалициловую кислоту применяют для уменьшения выраженности боли и состояний, сопровождающихся лихорадкой, таких как простуда, для снижения температуры тела и уменьшения боли в суставах и мышцах.

Ацетилсалициловая кислота угнетает агрегацию тромбоцитов путем блокирования синтеза тромбоксана А 2 .

Водорастворимый витамин аскорбиновая кислота является частью защитной системы организма от радикалов кислорода и других окислителей эндогенного и экзогенного происхождения, которые играют особую роль в воспалительных процессах и функционировании лейкоцитов.

Результаты исследований in vitro и ex vivo показали, что аскорбиновая кислота оказывает положительное действие на лейкоцитарный иммунный ответ у человека.

Аскорбиновая кислота необходима для синтеза внутриклеточных веществ (мукополисахаридов), которые одновременно с волокнами коллагена отвечают за целостность стенок капилляров и таким образом уменьшают проницаемость сосудов.

Добавление аскорбиновой кислоты к ацетилсалициловой кислоте снижает показатели повреждения ЖКТ и окислительный стресс. Эти преимущества, возможно, являются результатом улучшения профиля переносимости комбинации ацетилсалициловой кислоты с аскорбиновой кислотой по сравнению с ацетилсалициловой кислотой, которая применяется отдельно.

Фармакокинетика. После приема внутрь ацетилсалициловая кислота быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Во время и после абсорбции она трансформируется в основной активный метаболит — кислоту салициловую. C max ацетилсалициловой кислоты в плазме крови достигается через 10–20 минут, салицилатов — через 20–120 минут соответственно.

Ацетилсалициловая и салициловая кислоты полностью связываются с белками плазмы крови и быстро распределяются в организме. Салициловая кислота проникает через плаценту и в грудное молоко.

Салициловая кислота подвергается метаболизму в печени. Метаболитами салициловой кислоты являются салицилмочевая кислота, салицилфенол глюкуронид, салицилацил глюкуронид, гентизиновая кислота и гентизинмочевая кислота.

Кинетика выведения салициловой кислоты зависит от дозы, поскольку метаболизм ограничен активностью ферментов печени. T ½ зависит от дозы и увеличивается от 2–3 ч при применении в низких дозах до 15 ч — при применении в высоких дозах.

Салициловая кислота и ее метаболиты выделяются из организма преимущественно почками.

После перорального применения аскорбиновая кислота абсорбируется в кишечнике Na+-зависимой активной транспортной системой, наиболее активно — в проксимальном отделе кишечника. Абсорбция непропорциональна дозе. При повышении суточной пероральной дозы аскорбиновой кислоты ее концентрация в плазме крови и других жидкостях организма не повышается пропорционально, а имеет тенденцию приближаться к верхней границе.

Аскорбиновая кислота фильтруется клубочковой системой почек и реабсорбируется проксимальными канальцами под действием активного Na+-зависимого процесса. Основные метаболиты выводятся с мочой в виде оксалатов и дикетогулоновой кислоты.