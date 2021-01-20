Аспирин® C (Aspirin® C) (11806) - инструкция по применению ATC-классификация
Аспирин C инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ацетилсалициловая кислота относится к группе НПВП, оказывает анальгезирующее, жаропонижающее и противовоспалительное действие. Механизм действия ацетилсалициловой кислоты заключается в необратимой инактивации фермента ЦОГ, играющего важную роль в синтезе простагландинов.
При пероральном приеме в дозах 0,3–1 г ацетилсалициловую кислоту применяют для уменьшения выраженности боли и состояний, сопровождающихся лихорадкой, таких как простуда, для снижения температуры тела и уменьшения боли в суставах и мышцах.
Ацетилсалициловая кислота угнетает агрегацию тромбоцитов путем блокирования синтеза тромбоксана А2.
Водорастворимый витамин аскорбиновая кислота является частью защитной системы организма от радикалов кислорода и других окислителей эндогенного и экзогенного происхождения, которые играют особую роль в воспалительных процессах и функционировании лейкоцитов.
Результаты исследований in vitro и ex vivo показали, что аскорбиновая кислота оказывает положительное действие на лейкоцитарный иммунный ответ у человека.
Аскорбиновая кислота необходима для синтеза внутриклеточных веществ (мукополисахаридов), которые одновременно с волокнами коллагена отвечают за целостность стенок капилляров и таким образом уменьшают проницаемость сосудов.
Добавление аскорбиновой кислоты к ацетилсалициловой кислоте снижает показатели повреждения ЖКТ и окислительный стресс. Эти преимущества, возможно, являются результатом улучшения профиля переносимости комбинации ацетилсалициловой кислоты с аскорбиновой кислотой по сравнению с ацетилсалициловой кислотой, которая применяется отдельно.
Фармакокинетика. После приема внутрь ацетилсалициловая кислота быстро и полностью всасывается в ЖКТ. Во время и после абсорбции она трансформируется в основной активный метаболит — кислоту салициловую. Cmax ацетилсалициловой кислоты в плазме крови достигается через 10–20 минут, салицилатов — через 20–120 минут соответственно.
Ацетилсалициловая и салициловая кислоты полностью связываются с белками плазмы крови и быстро распределяются в организме. Салициловая кислота проникает через плаценту и в грудное молоко.
Салициловая кислота подвергается метаболизму в печени. Метаболитами салициловой кислоты являются салицилмочевая кислота, салицилфенол глюкуронид, салицилацил глюкуронид, гентизиновая кислота и гентизинмочевая кислота.
Кинетика выведения салициловой кислоты зависит от дозы, поскольку метаболизм ограничен активностью ферментов печени. T½ зависит от дозы и увеличивается от 2–3 ч при применении в низких дозах до 15 ч — при применении в высоких дозах.
Салициловая кислота и ее метаболиты выделяются из организма преимущественно почками.
После перорального применения аскорбиновая кислота абсорбируется в кишечнике Na+-зависимой активной транспортной системой, наиболее активно — в проксимальном отделе кишечника. Абсорбция непропорциональна дозе. При повышении суточной пероральной дозы аскорбиновой кислоты ее концентрация в плазме крови и других жидкостях организма не повышается пропорционально, а имеет тенденцию приближаться к верхней границе.
Аскорбиновая кислота фильтруется клубочковой системой почек и реабсорбируется проксимальными канальцами под действием активного Na+-зависимого процесса. Основные метаболиты выводятся с мочой в виде оксалатов и дикетогулоновой кислоты.
Показания Аспирин C
незначительная или умеренная боль, такая как головная боль, зубная боль, периодические боли у женщин, болевые симптомы, связанные с простудой (например головная боль, боль в горле, боль в конечностях).
Лихорадка.
Применение Аспирин C
препарат Аспирин® С принимают перорально после еды. Шипучие таблетки растворяют в стакане воды непосредственно перед приемом. Дозу препарата рассчитывают по ацетилсалициловой кислоте.
Аспирин® С нельзя принимать дольше 3–5 дней без консультации врача.
Взрослые и дети в возрасте с 15 лет. 1–2 шипучие таблетки как однократная доза. Повторный прием возможен через 4–8 ч. Максимальная суточная доза не должна превышать 10 таблеток (4 г).
Предостережение. Для больных с сопутствующими нарушениями функции печени или почек следует снизить дозу препарата или увеличить интервал между приемами.
Дети. Препарат применяют у детей в возрасте с 15 лет.
Не следует применять препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, детям с ОРВИ, которая сопровождается или не сопровождается повышением температуры тела без консультации врача. При некоторых вирусных заболеваниях, особенно гриппе А, В и ветряной оспе, существует риск развития синдрома Рея, который является очень редким, но угрожающим жизни состоянием, требующим неотложной медицинской помощи. Риск может быть повышен, если ацетилсалициловая кислота применяется как сопутствующее лекарственное средство, однако причинно-следственная связь в этом случае не доказана. Если указанные состояния сопровождаются продолжительной рвотой, это может быть признаком синдрома Рея.
Противопоказания
- гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, другим салицилатам, аскорбиновой кислоте или любому компоненту препарата.
- БА, вызванная применением салицилатов или других НПВП в анамнезе.
- Острые желудочно-кишечные язвы.
- Геморрагический диатез.
- Тяжелые заболевания почек; выраженная почечная недостаточность.
- Мочекаменная болезнь.
- Выраженная печеночная недостаточность.
- Выраженная сердечная недостаточность.
- Склонность к тромбозам, тромбофлебит.
- Сахарный диабет.
- Комбинация с метотрексатом в дозировании ≥15 мг/нед (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Побочные эффекты
желудочно-кишечные нарушения: диспепсия, боль в эпигастральной области и боль в животе, изжога, диарея, тошнота, рвота, спазмы желудка; в отдельных случаях — воспаления ЖКТ, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, которые могут в единичных случаях приводить к желудочно-кишечным кровотечениям и перфорации с соответствующими лабораторными и клиническими проявлениями; редко — транзиторная печеночная недостаточность с повышением уровня трансаминаз печени.
Система крови и лимфатическая система. Вследствие антиагрегантного действия на тромбоциты ацетилсалициловая кислота может повышать риск развития кровотечений. Наблюдались такие кровотечения: периоперационные кровотечения, гематомы, кровотечения из органов мочеполовой системы, носовые кровотечения, кровотечения из десен; редко или очень редко — серьезные кровотечения, такие как желудочно-кишечные кровотечения и церебральные геморрагии (особенно у пациентов с неконтролируемой АГ и/или при одновременном применении антикоагулянтов), которые в отдельных случаях могут потенциально угрожать жизни.
Кровотечения могут привести к острой и хронической постгеморрагической анемии/железодефицитной анемии (вследствие так называемого скрытого микрокровотечения) с соответствующими лабораторными проявлениями и клиническими симптомами, такими как астения, бледность кожных покровов, гипоперфузия.
У больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы тяжелой степени сообщалось о гемолизе и развитии гемолитической анемии.
Иммунная система: у пациентов с индивидуальной повышенной чувствительностью к салицилатам возможно развитие аллергических реакций, включая такие симптомы, как сыпь, крапивница, зуд, экзема, ринит, заложенность носа, снижение АД. Очень редко наблюдали тяжелые реакции гиперчувствительности, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, и некардиогенный отек легких.
У больных БА возможно повышение частоты возникновения бронхоспазма, аллергических реакций от незначительной до умеренной степени, которые потенциально поражают кожу, дыхательную систему, ЖКТ и сердечно-сосудистую систему.
Нервная система: головная боль, головокружение, ухудшение слуха; звон в ушах и спутанность сознания, что может свидетельствовать о передозировке. Нарушения сна.
Другие: ощущение жара.
При продолжительном применении в высоких дозах возможны: повреждение гломерулярного аппарата почек, образование уратных и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях, почечная недостаточность; повреждение инсулярного аппарата поджелудочной железы (гипергликемия, глюкозурия) и нарушение синтеза гликогена вплоть до развития сахарного диабета; дистрофия миокарда; тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, гемолитическая анемия; снижение проницаемости капилляров (возможно ухудшение трофики тканей, повышение АД), у больных с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы может вызвать гемолиз эритроцитов; дисбактериоз ротовой полости; нарушение обмена цинка, меди.
Особые указания
препарат применяют с осторожностью при:
- гиперчувствительности к анальгезирующим, противовоспалительным, противоревматическим средствам, а также при аллергии на другие вещества;
- желудочно-кишечных язвах в анамнезе, в том числе при хронической или рецидивирующей язвенной болезни или желудочно-кишечных кровотечениях в анамнезе;
- одновременном применении антикоагулянтов;
- нарушениях функции почек или нарушениях кровообращения (например заболевания сосудов почек, застойная сердечная недостаточность, дегидратация, массивные хирургические вмешательства, сепсис или значительные кровопотери), поскольку ацетилсалициловая кислота может дополнительно повышать риск повреждения почек и приводить к ОПН;
- нарушениях функции печени.
У пациентов с аллергическими осложнениями, в том числе с БА, аллергическим ринитом, крапивницей, кожным зудом, отеком и полипозом слизистой оболочки носа, а также при их комбинации с хроническими инфекциями дыхательных путей и у больных с гиперчувствительностью к НПВП на фоне лечения препаратом возможно развитие бронхоспазма, приступа БА или других реакций гиперчувствительности.
В силу своего эффекта подавления агрегации тромбоцитов, который длится до нескольких суток после применения ацетилсалициловой кислоты, препарат может повышать склонность к кровотечениям во время и после хирургических операций (включая небольшие операции, например удаление зубов).
При применении ацетилсалициловой кислоты в низких дозах может снижаться выведение мочевой кислоты. Это может привести к возникновению подагры у пациентов, у которых снижено выведение мочевой кислоты.
У больных с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы ацетилсалициловая кислота может вызывать гемолиз или гемолитическую анемию. Факторами, повышающими риск гемолиза, является, например, применение высоких доз, лихорадка или острые инфекции.
Длительное применение анальгетиков может приводить к появлению головной боли.
Частый прием обезболивающих средств может вызвать временное нарушение работы почек с риском развития почечной недостаточности (анальгетическая нефропатия). Риск особенно высок, когда одновременно применяют несколько различных анальгетиков.
1 шипучая таблетка Аспирин® С содержит 466,4 мг натрия, что следует учитывать пациентам, находящимся на диете с ограничением натрия.
У пациентов, склонных к кальций-оксалатному нефролитиазу, или с почечнокаменной болезнью, которая рецидивирует, аскорбиновую кислоту следует применять с осторожностью.
При приеме препарата в высоких дозах и продолжительном лечении необходимо контролировать функцию почек и уровень АД, а также функцию поджелудочной железы.
Следует с осторожностью применять препарат у пациентов с заболеваниями почек легкой и умеренной степени в анамнезе.
Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для пациентов с гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.
Одновременный прием препарата со щелочным питьем, фруктовыми или овощными соками уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты.
Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при дискинезии кишечника, энтерите и ахилии. Аскорбиновая кислота как восстановитель может влиять на результаты лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы и т.п.
Поскольку аскорбиновая кислота оказывает легкое стимулирующее действие, препарат не рекомендуют принимать в конце дня.
Продолжительное применение аскорбиновой кислоты в высоких дозах может ускорять ее собственный метаболизм, из-за чего после отмены лечения вероятно возникновение парадоксального гиповитаминоза. Не следует превышать рекомендуемую дозу. Не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими ацетилсалициловую кислоту и витамин С.
С осторожностью необходимо применять препарат при полицитемии, лейкемии.
Могут быть ложноотрицательными результаты исследования наличия скрытой крови в кале.
Период беременности и кормления грудью.
Беременность. Препарат можно применять в период беременности только в случае, когда другие лекарственные средства неэффективны и только после оценки соотношения риск/польза.
Угнетение синтеза простагландинов может негативно повлиять на беременность и/или эмбриональное/внутриутробное развитие. Имеющиеся данные эпидемиологических исследований указывают на риск выкидыша и пороков развития плода после применения ингибиторов синтеза простагландинов в начале беременности. Риск повышается в зависимости от повышения дозы и продолжительности терапии. Согласно имеющимся данным, связь между приемом ацетилсалициловой кислоты и повышенным риском выкидыша не подтверждена.
Имеющиеся эпидемиологические данные о возникновении пороков развития не являются последовательными, однако повышенный риск гастрошизиса не может быть исключен при применении ацетилсалициловой кислоты. Результаты проспективного исследования влияния на ранних сроках беременности (1–4-й месяц) с участием примерно 14 800 пар женщина—ребенок не указывают на какую-либо связь с повышенным риском развития мальформаций.
Исследования на животных указывают на репродуктивную токсичность.
В I и II триместр беременности препараты, содержащие ацетилсалициловую кислоту, не следует назначать без четкой клинической необходимости. У женщин, которые предположительно могут быть беременными, или в I и II триместр беременности доза препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту, должна быть как можно ниже, а продолжительность лечения как можно короче.
В III триместр беременности все ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять на плод следующим образом:
- сердечно-легочная токсичность (с преждевременным закрытием артериального протока и легочной гипертензией);
- нарушение функции почек с возможным последующим развитием почечной недостаточности с олигогидрамнионом.
На женщину и плод в конце беременности ингибиторы синтеза простагландинов могут влиять таким образом:
- возможность продления времени кровотечения, антиагрегантный эффект, который может возникнуть даже после очень низких доз;
- торможение сокращений матки, что может привести к задержке или увеличению продолжительности родов.
Принимая во внимание изложенное выше, ацетилсалициловая кислота противопоказана в III триместр беременности.
Фертильность. Существуют определенные данные, что препараты, подавляющие синтез простагландинов, могут нарушать репродуктивную функцию у женщин из-за влияния на овуляцию. Это явление носит обратимый характер и исчезает после отмены лечения.
Кормление грудью. Салицилаты и их метаболиты проникают в грудное молоко в небольшом количестве. Поэтому их применение возможно в период кормления грудью. Но благодаря тому, что в составе препарата присутствует аскорбиновая кислота, следует воздержаться от приема препарата в период кормления грудью, поскольку аскорбиновая кислота проникает в грудное молоко.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Не отмечена.
Взаимодействия
противопоказанные комбинации. Применение метотрексата в дозах ≥15 мг/неделю повышает гематологическую токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с протеинами плазмы крови).
Комбинации, которые следует применять с осторожностью. При применении метотрексата в дозах <15 мг/неделю повышается гематологическая токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными агентами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с протеинами плазмы крови).
Одновременное применение ибупрофена препятствует необратимому ингибированию тромбоцитов ацетилсалициловой кислотой. Лечение ибупрофеном пациентов с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний может ограничивать кардиопротекторное действие ацетилсалициловой кислоты.
При одновременном применении салицилатов в высоких дозах с НПВП (в результате синергизма) повышается риск возникновения язв и желудочно-кишечных кровотечений.
При одновременном применении препарата Аспирин® C и антикоагулянтов повышается риск развития кровотечения.
Одновременное применение с урикозурическими средствами, такими как бензобромарон, пробенецид, снижается выведение мочевой кислоты (благодаря конкуренции выведения мочевой кислоты почечными канальцами).
При одновременном применении с дигоксином концентрация последнего в плазме крови повышается вследствие снижения почечной экскреции.
При одновременном применении кислоты ацетилсалициловой в высоких дозах и пероральных антидиабетических препаратов группы производных сульфонилмочевины или инсулина усиливается гипогликемический эффект последних ввиду гипогликемического эффекта ацетилсалициловой кислоты и вытеснения сульфонилмочевины, связанной с протеинами плазмы крови.
Диуретики в комбинации с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты снижают клубочковую фильтрацию благодаря снижению синтеза простагландинов в почках.
Системные ГКС (исключая гидрокортизон, который применяется для заместительной терапии при болезни Аддисона), в период лечения кортикостероидами снижают уровень салицилатов в крови и повышают риск передозировки после окончания лечения, а также повышается риск развития желудочно-кишечных кровотечений.
Ингибиторы АПФ в комбинации с высокими дозами ацетилсалициловой кислоты вызывают снижение фильтрации в клубочках вследствие ингибирования вазодилатирующих простагландинов и снижения гипотензивного эффекта.
Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Повышается риск кровотечения из верхних отделов ЖКТ ввиду возможного синергизма.
При одновременном применении с вальпроевой кислотой ацетилсалициловая кислота вытесняет ее из связи с протеинами плазмы крови, повышая токсичность последней.
Этиловый спирт способствует повреждению слизистой оболочки ЖКТ и пролонгирует время кровотечения вследствие синергизма ацетилсалициловой кислоты и алкоголя.
Аскорбиновая кислота уменьшает токсичность сульфаниламидных препаратов, снижает действие гепарина и непрямых антикоагулянтов, способствует усвоению железа, повышает всасывание пенициллина, этинилэстрадиола, алюминия (необходимо учитывать при одновременном применении с антацидами, содержащими алюминий); усиливает побочные эффекты салицилатов (риск возникновения кристаллурии). Препараты хинолинового ряда, кальция хлорид, салицилаты, ГКС при продолжительном применении уменьшают запасы витамина С в организме. При одновременном применении аскорбиновая кислота уменьшает хронотропное действие изопреналина; в высоких дозах — повышает выделение мексилетина почками.
Барбитураты и примидон повышают выведение аскорбиновой кислоты с мочой. Аскорбиновая кислота снижает терапевтическое действие нейролептиков (производных фенотиазина), канальцевую реабсорбцию амфетамина и трициклических антидепрессантов. Прием аскорбиновой кислоты одновременно с дефероксамином повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации кровообращения. Аскорбиновую кислоту можно принимать через 2 ч после инъекции дефероксамина. В высоких дозах аскорбиновая кислота влияет на резорбцию витамина В12. Аскорбиновая кислота усиливает выделение оксалатов с мочой, таким образом повышается риск формирования оксалатных конкрементов.
Несовместимость. Применение метотрексата в дозах 15 мг/нед и выше повышает гематологическую токсичность метотрексата (снижение почечного клиренса метотрексата противовоспалительными препаратами и вытеснение салицилатами метотрексата из связи с белками плазмы крови).
Передозировка
передозировка салицилатов возможна из-за хронической интоксикации, которая возникла вследствие продолжительной терапии (применение в дозе >100 мг/кг/сут более 2 дней может быть причиной токсических эффектов), а также из-за острой интоксикации, которая может угрожать жизни (передозировка), и причинами которой могут быть, например случайное применение детьми или непредвиденная передозировка.
Хроническое отравление салицилатами может иметь скрытый характер, поскольку его признаки неспецифические. Умеренную хроническую интоксикацию, вызванную салицилатами, или салицилизм отмечают, как правило, только после повторного приема в высоких дозах.
Симптомы. Головокружение, звон в ушах, глухота, гипергидроз, тошнота и рвота, головная боль, спутанность сознания. Указанные симптомы можно контролировать снижением дозы. Звон в ушах могут отмечать при концентрации салицилатов в плазме крови >150–300 мкг/мл. Более серьезные побочные реакции выявляют при концентрации салицилатов в плазме крови >300 мкг/мл.
Об острой интоксикации свидетельствует выраженное изменение кислотно-щелочного баланса, который зависит от возраста пациента и тяжести интоксикации. У детей наиболее характерным проявлением является метаболический ацидоз. Тяжесть состояния нельзя оценить только на основании концентрации салицилатов в плазме крови. Абсорбция ацетилсалициловой кислоты может замедляться в связи с задержкой желудочного высвобождения, формированием конкрементов в желудке или в случае приема препарата в форме таблеток, покрытых кишечно-растворимой оболочкой.
В силу сложных патофизиологических эффектов признаками и симптомами отравления салицилатами могут быть:
интоксикация от слабой до умеренной — тахипноэ, гиперпноэ, дыхательный алкалоз, потливость, тошнота и рвота;
интоксикация от умеренной до тяжелой — респираторный алкалоз, который сопровождается компенсаторным метаболическим ацидозом, гиперпирексия. Со стороны дыхательной системы: от гиперпноэ, некардиогенного отека легких до остановки дыхания и асфиксии. Со стороны сердечно-сосудистой системы: от аритмии, артериальной гипотензии к остановке сердца. Также наблюдается дегидратация, олигоурия до почечной недостаточности; нарушения метаболизма глюкозы, кетоз; желудочно-кишечные кровотечения; гематологические изменения — от угнетения тромбоцитов до коагулопатий. Со стороны нервной системы: токсическая энцефалопатия и угнетение ЦНС, проявляется в виде сонливости, угнетение сознания вплоть до развития комы и судорог.
Со стороны лабораторных и других показателей: алкалемия, алкалурия, ацидемия, ацидурия, изменения АД, изменения на ЭКГ, гипокалиемия, гипернатриемия, гипонатриемия, изменения функции почек, гипергликемия, гипогликемия (особенно у детей). Повышенный уровень кетоновых тел, гипопротромбинемия.
Передозировка аскорбиновой кислоты. Аскорбиновая кислота является водорастворимым витамином, ее избыточное количество выводится с мочой.
В литературе сообщалось об острой и хронической передозировке, вызванной аскорбиновой кислотой. У пациентов с недостаточностью глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы передозировка аскорбиновой кислоты может вызвать окислительный гемолиз, ДВС-синдром и значительное повышение уровня оксалатов в сыворотке крови и моче. Установлено, что повышенный уровень оксалатов приводит к отложению кальция у больных, находящихся на диализе. Кроме того, есть несколько сообщений о том, что высокие дозы витамина C как при пероральном, так и при в/в применении могут провоцировать образование кальций-оксалатных конкрементов в почках, развитие кальций-оксалатной кристаллурии у подверженных повышенной кристаллизации солей пациентов, развитие тубулоинтерстициальной нефропатии, а также ОПН из-за камнеобразования в почках.
При длительном применении витамина С в высоких дозах возможно угнетение функции инсулярного аппарата поджелудочной железы, что требует контроля за состоянием последней.
Применение витамина С в высоких дозах может привести к рвоте, тошноте или диарее, которые исчезают после его отмены.
Лечение интоксикации, вызванной передозировкой ацетилсалициловой кислоты, определяется степенью тяжести, клиническими симптомами и обеспечивается стандартными методами, которые применяют при отравлении (промывание желудка, применение активированного угля, форсированный диурез). Все меры должны быть направлены на ускорение выведения препарата и восстановление электролитного и кислотно-щелочного баланса. В зависимости от состояния кислотно-щелочного равновесия и электролитного баланса проводят инфузионное введение р-ров электролитов. При тяжелых отравлениях показан гемодиализ.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.