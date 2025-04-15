Львов (адрес не указан)
Доступно в 263 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
253,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
212,49
Экономия при брони: -12,29 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
286,80
Экономия при брони: -85,00 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
265,60
Экономия при брони: -63,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
270,30
Экономия при брони: -68,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
217,01
Экономия при брони: -13,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
263,48
Экономия при брони: -29,88 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
265,80
Экономия при брони: -64,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,50
Экономия при брони: -67,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
260,70
Экономия при брони: -58,90 грн