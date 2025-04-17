Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
161,82
Экономия при брони: -38,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
286,85
Экономия при брони: -8,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,70
Экономия при брони: -64,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,70
Экономия при брони: -64,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
265,14
Экономия при брони: -37,66 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
274,70
Экономия при брони: -69,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
242,44
Экономия при брони: -18,96 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,70
Экономия при брони: -64,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
244,73
Экономия при брони: -32,37 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,60
Экономия при брони: -64,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
255,34
Экономия при брони: -25,55 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
264,74
Экономия при брони: -32,32 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер