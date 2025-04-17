Киев
Аспирин® C (Aspirin® C)

Аспирин® C (Aspirin® C)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
161,82
Экономия при брони: -38,52 грн
123,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
241,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
286,85
Экономия при брони: -8,61 грн
278,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
240,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,70
Экономия при брони: -64,20 грн
205,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,70
Экономия при брони: -64,20 грн
205,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
265,14
Экономия при брони: -37,66 грн
227,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
274,70
Экономия при брони: -69,20 грн
205,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
229,95 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
242,44
Экономия при брони: -18,96 грн
223,48 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
256,35 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,70
Экономия при брони: -64,20 грн
205,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
214,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
244,73
Экономия при брони: -32,37 грн
212,36 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
269,60
Экономия при брони: -64,10 грн
205,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
256,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
255,34
Экономия при брони: -25,55 грн
229,79 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
215,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
264,74
Экономия при брони: -32,32 грн
232,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
241,00 грн
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