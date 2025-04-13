Киев (адрес не указан)
Доступно в 960 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
265,60
Экономия при брони: -58,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
260,70
Экономия при брони: -51,80 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
280,60
Экономия при брони: -44,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
229,40
Экономия при брони: -10,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
259,07
Экономия при брони: -26,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
294,40
Экономия при брони: -63,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
262,73
Экономия при брони: -33,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
261,80
Экономия при брони: -52,90 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер