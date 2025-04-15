Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 218 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
273,00
Экономия при брони: -44,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
254,07
Экономия при брони: -51,07 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
258,65
Экономия при брони: -18,15 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
253,78
Экономия при брони: -12,82 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
212,48
Экономия при брони: -49,76 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
252,00
Экономия при брони: -49,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
252,00
Экономия при брони: -48,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
265,60
Экономия при брони: -62,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
268,48
Экономия при брони: -21,60 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
265,60
Экономия при брони: -62,20 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
261,73
Экономия при брони: -36,94 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
257,78
Экономия при брони: -39,28 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
272,06
Экономия при брони: -45,21 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
272,52
Экономия при брони: -46,52 грн