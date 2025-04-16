Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
191,84
Экономия при брони: -31,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
235,49
Экономия при брони: -20,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
252,00
Экономия при брони: -23,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
261,31
Экономия при брони: -28,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
228,69
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
262,13
Экономия при брони: -30,31 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
236,68
Экономия при брони: -13,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
273,20
Экономия при брони: -72,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
235,73
Экономия при брони: -37,29 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
231,45
Экономия при брони: -31,79 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
265,80
Экономия при брони: -64,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
279,34
Экономия при брони: -64,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Аспирин® C таблетки шипучие №10
Байер
253,10 грн