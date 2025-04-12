рекомендована консультация врача, если у больного наблюдаются выраженные симптомы риносинусита тяжелой степени, такие как кровотечение из носа, лихорадка, сильная боль, гнойные выделения из носовых ходов, нарушение зрения, асимметрия средней части лица или глаз, онемение лица, поскольку в таком случае может потребоваться неотложная медикаментозная терапия.

Если симптомы заболевания сохраняются более 7–14 дней, усиливаются или периодически повторяются, следует обратиться к врачу.

Особого внимания требует прием препарата у пациентов с гастритом или функциональной диспепсией (так называемый чувствительный желудок). Препарат следует применять после еды с достаточным количеством жидкости (например стаканом воды).

Препарат содержит глюкозу, лактозу, сахарозу и сорбит. Поэтому больным с наследственной непереносимостью фруктозы, галактозы, лактазной недостаточностью, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы препарат не следует принимать.

Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,01 ХЕ.

Период беременности или кормления грудью. В период беременности или кормления грудью препарат следует применять с осторожностью только после установления врачом диагноза и оценки соотношения пользы для матери и риска для плода (ребенка).

Воздействие на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Особых предостережений нет.