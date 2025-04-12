Нежить? Синусит?
Синупрет® (BNO 1016)
Лікує нежить,
а не маскує симптоми
Європейська настанова EPOS 2020 рекомендує Синупрет® екстракт для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу
Від природи до доказової медицини
Нежить? Синусит?
Синупрет® (BNO 1016)
Лікує нежить,
а не маскує симптоми
Європейська настанова EPOS 2020 рекомендує Синупрет® екстракт для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу
1 таблетка содержит высушенные лекарственные растения в виде порошка:
корня генцианы (Radix Gentianae) ...................................................... 6 мг
цветков первоцвета с чашечками (Flores Primulae cum Calycibus) ........................ 18 мг
травы щавеля (Herba Rumicis) ......................................................... 18 мг
цветков бузины (Flores Sambuci) ....... ............................................... 18 мг
травы вербены (Herba Verbenae) ....................................................... 18 мг
Прочие ингредиенты: кальция карбонат (Е170), масло касторовое, кремния диоксид коллоидный безводный, акрилатный сополимер, желатин, глюкоза, лактозы моногидрат, магния оксид легкий, алюминия гидроксид, меди хлорофиллин (Е141), рибофлавин (Е101), крахмал кукурузный, декстрин, воск монтановый гликолевый, крахмал картофельный, вода очищенная, шеллак, сорбит (Е420), кислота стеариновая, сахароза, тальк, титана диоксид (Е171), индигокармин (Е132).
Порошок из корня генцианы - 6 мг
Порошок из цветков первоцвета с чашечками - 18 мг
Порошок из травы щавеля - 18 мг
Порошок из цветов бузины - 18 мг
Порошок из травы вербены - 18 мг
растительные компоненты, входящие в состав лекарственного средства, проявляют комплексную активность, которая заключается в секретолитическом действии, противоотечном, противовоспалительном, иммуностимулирующем и противовирусном эффекте.
Активные компоненты препарата Синупрет подавляют размножение различных респираторных вирусов, таких как вирус гриппа А, парагриппа и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).
Под влиянием препарата регулируется секреция и уменьшается отек тканей. Восстанавливаются дренаж и вентиляция околоносовых пазух, устраняется заложенность носа, нормализуется защитная функция эпителия дыхательных путей. Повышается эффективность антибиотикотерапии.
острое и хроническое воспаление придаточных пазух носа.
если врач не назначил иначе, взрослым и детям в возрасте старше 12 лет принимать по 2 таблетки 3 раза в сутки.
Дети в возрасте 6–11 лет — по 1 таблетке 3 раза в сутки.
Таблетки следует принимать не разжевывая, преимущественно запивая достаточным количеством жидкости.
Обычно рекомендованный курс лечения составляет 7–14 дней.
Следует придерживаться рекомендаций, изложенных в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Дети. В связи с недостаточностью опыта не рекомендуется применять у детей в возрасте до 6 лет. Для лечения детей дошкольного возраста (до 6 лет), которым назначаются низкие дозы, следует применять Синупрет в форме капель или сиропа.
повышенная чувствительность к какому-либо из действующих или вспомогательных компонентов препарата, другим видам первоцвета, а также пептическая язва.
нечасто отмечают случаи желудочно-кишечных расстройств (включая боль в желудке, тошноту, диарею, рвоту, дискомфорт в животе). Также возможны реакции повышенной чувствительности, включая сыпь, покраснение кожи, зуд, крапивницу, отек Квинке, одышку, припухлость лица.
При возникновении каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
рекомендована консультация врача, если у больного наблюдаются выраженные симптомы риносинусита тяжелой степени, такие как кровотечение из носа, лихорадка, сильная боль, гнойные выделения из носовых ходов, нарушение зрения, асимметрия средней части лица или глаз, онемение лица, поскольку в таком случае может потребоваться неотложная медикаментозная терапия.
Если симптомы заболевания сохраняются более 7–14 дней, усиливаются или периодически повторяются, следует обратиться к врачу.
Особого внимания требует прием препарата у пациентов с гастритом или функциональной диспепсией (так называемый чувствительный желудок). Препарат следует применять после еды с достаточным количеством жидкости (например стаканом воды).
Препарат содержит глюкозу, лактозу, сахарозу и сорбит. Поэтому больным с наследственной непереносимостью фруктозы, галактозы, лактазной недостаточностью, нарушением всасывания глюкозы-галактозы или недостаточностью сахаразы-изомальтазы препарат не следует принимать.
Примечание для больных сахарным диабетом. 1 таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,01 ХЕ.
Период беременности или кормления грудью. В период беременности или кормления грудью препарат следует применять с осторожностью только после установления врачом диагноза и оценки соотношения пользы для матери и риска для плода (ребенка).
Воздействие на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Особых предостережений нет.
не наблюдалось. Комбинация с антибиотиками возможна и целесообразна.
случаи передозировки в настоящее время неизвестны. При превышении дозы возможно увеличение выраженности указанных побочных реакций, таких как тошнота, боль в желудке, диарея. В таких случаях следует обратиться к врачу. При приеме доз, превышающих рекомендуемые, следует сообщить об этом врачу для принятия решения о необходимых мерах.
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.