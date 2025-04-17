Синупрет® таблетки (Sinupret® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
441,92
Экономия при брони: -112,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
461,20
Экономия при брони: -117,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
449,13
Экономия при брони: -119,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
230,60
Экономия при брони: -58,95 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
461,20
Экономия при брони: -117,90 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
461,20
Экономия при брони: -117,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
446,10
Экономия при брони: -116,67 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
449,77
Экономия при брони: -120,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
454,00
Экономия при брони: -110,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
382,62
Экономия при брони: -53,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
441,54
Экономия при брони: -112,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
461,20
Экономия при брони: -117,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
450,27
Экономия при брони: -109,99 грн