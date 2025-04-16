Синупрет® таблетки (Sinupret® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 187 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
447,80
Экономия при брони: -104,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
445,63
Экономия при брони: -103,91 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
432,00
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
423,57
Экономия при брони: -20,36 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
445,76
Экономия при брони: -103,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
387,81
Экономия при брони: -49,25 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
443,90
Экономия при брони: -105,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -90,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
457,15
Экономия при брони: -118,59 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
383,25
Экономия при брони: -56,18 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -90,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
444,83
Экономия при брони: -117,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
440,02
Экономия при брони: -98,51 грн