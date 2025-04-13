Синупрет® таблетки (Sinupret® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 970 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 36 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -104,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -104,40 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
460,80
Экономия при брони: -7,87 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
559,88
Экономия при брони: -120,26 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
439,51
Экономия при брони: -87,19 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
480,00
Экономия при брони: -85,57 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
445,72
Экономия при брони: -99,59 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -104,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE