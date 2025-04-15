Синупрет® таблетки (Sinupret® tablets)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
454,00
Экономия при брони: -66,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
480,00
Экономия при брони: -92,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
432,00
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
438,80
Экономия при брони: -73,07 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
385,53
Экономия при брони: -44,08 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
497,10 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
432,00
Экономия при брони: -105,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
432,00
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -90,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
436,60
Экономия при брони: -16,31 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,40
Экономия при брони: -90,10 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
387,22
Экономия при брони: -45,03 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
381,37
Экономия при брони: -51,19 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
404,67
Экономия при брони: -18,68 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
433,39
Экономия при брони: -46,19 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Синупрет® таблетки, покрытые оболочкой №50
Bionorica SE
400,31
Экономия при брони: -14,32 грн